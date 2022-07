Jeho boj so zákernou chorobou sledujú na sociálnych sieťach tisícky ľudí. „Sebastiánko je naším druhým dieťatkom. Na svet prišiel skôr, ako mal, a aby nám naznačil svoju lásku, narodil sa v deň svätého Valentína,“ povedala jeho mama Miroslava Janitorová.

Prevoz do USA pomáhal zaistiť aj minister financií Igor Matovič. Pozrite sa, ako sa lúčili na letisku.

Po narodení vážil menej ako dva kilogramy a nemal úplne vyvinuté pľúca. Lekári ho oživovali a museli ho napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu.

Keď ho z nemocnice priniesli domov, mali veľkú radosť. Tá však trvala iba tri týždne. Sebastián z ničoho nič prestal dýchať. Zachránila ho duchaprítomnosť jeho mamy, ktorá syna oživovala s pomocou operátora tiesňovej linky.

V martinskej nemocnici zistili, že Sebastiánov mozog nevysiela signál dýchacím svalom - a aj skúsení lekári pri jeho trápení tápali. Chlapček totiž počas prvého roka života hocikedy prestal dýchať v spánku. Nevzdával sa, ale diagnózy a operácie pribúdali jedna za druhou. Jeho diagnózu nazvali celková autonómna dysfunkcia.

Špecialisti jej odporučili profesora Russela Jenningsa, ktorý priedušnice malých detí a bábätiek operuje špeciálnou metódou v americkom meste Boston.

Keď sa profesor dozvedel, že aj Sebastián Janitor trpí zastavovaním dýchania, navrhol rodine zo Slovenska pomoc aj s druhým zákrokom. „Pri jednom by mu operoval priedušnicu, pri druhom by sa pokúsili vložiť do tela stimulátor dýchania. Teraz je synov osud neistý, ale po vydarených operáciách by ďalej fungoval ako relatívne zdravé dieťa,“ nádeja sa jeho mama. Chlapček z Lučenca je so všetkými svojimi trápeniami zložitý pacient, všetky zákroky a pobyt na lôžku v Amerike odhadom stáli asi 800-tisíc eur!

Chlapček už sedí v lietadle naspäť domov. S radostnou správou sa pochválila jeho mamina na sociálnej sieti. "Personál (medicínsky aj letový) je skvelý a o Sebiho bude počas letu isto dobre postarané," píše sa v príspevku.

