Máte príležitosť povedať, kto za to stojí: Nominujte OSOBNOSŤ ROKA práve vy!

Od roku 2003 ocenil kraj už vyše stovku laureátov. Tento rok tam môže byť aj váš sused, ktorý vám či iným pomáhal v čase pandémie alebo lekár, ktorého si vážite alebo aj ďalší skvelí ľudia z vášho okolia, o ktorých by sa podľa vás malo vedieť. Neváhajte a podajte návrh! Čas máte do 15. októbra.

Skvelých ľudí si treba uctiť!

„K už vyše stovke laureátov môžu opäť pribudnúť ďalšie známe i menej známe, ale o to viac zaujímavé mená, ktoré si tieto ocenenia zaslúžia. Verím, že o možnosť uctiť si takéto osobnosti neprídeme a spoznáme ďalšiu tvorivú prácu, či oblasti. Tak neváhajte a nominujte, určite máte vo svojej práci, v okolí, či doma takýchto úžasných ľudí,“ vyzval bratislavský župan Juraj Droba.

Zdroj: Pavol Zachar

Nomináciu môžete podať aj vy

Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji. BSK každoročne udeľuje ocenenia v kategóriách - Výročná cena Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK, Pamätný list predsedu BSK a Historická osobnosť regiónu.

Tieto ceny sa udeľujú

Výročná cena Samuela Zocha, ktorá je najvyšším ocenením Bratislavského samosprávneho kraja, je udeľovaná fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a života jeho občanov, obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z ľudskej činnosti, svojou prácou a postojmi prispeli k jeho reprezentácii doma i v zahraničí. Vo výnimočných prípadoch môže byť cena udelená aj zahraničným občanom.

Čestné občianstvo sa udeľuje osobám, ktoré prispeli k rozvoju Bratislavského samosprávneho kraja, obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi, zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi. Čestné občianstvo možno udeliť len zahraničným občanom.

Pamätný list predsedu BSK je od roku 2003 udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja.

Špeciálne kategórie

Od roku 2018 pribudla nová kategória a to Historická osobnosť regiónu. Ide o osobnosti, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj regiónu, zvýšenie kvality života občanov alebo ho úspešne reprezentujú. Cena in memoriam bola udelená slovenskému hudobnému skladateľovi, pedagógovi, hudobnému teoretikovi Eugenovi Suchoňovi a legendárnemu česko-slovenskému hokejovému brankárovi a trénerovi Vladimírovi Dzurillovi. Titul je udelený in memoriam maximálne jedenkrát ročne na návrh predsedu BSK.

Ostatné oceňovanie osobností Bratislavského kraja spestrila aj špeciálna kategória Cena verejnosti, o ktorej rozhodli obyvatelia kraja prostredníctvom verejného hlasovania. Chýbať nebude ani tento rok.

Návrhy na kandidátov treba posielať do 15. októbra 2020. Súčasťou nominácie musí byť súhlas a podpis nominovaného, jeho stručný životopis alebo záznam aktivít a úspechov v prípade nominovanej organizácie, a samozrejme podpis nominujúceho.

Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete TU.

Výsledné nominácie budú schvaľovať poslanci BSK. Slávnostného vyhlasovanie a odovzdávania cien sa uskutoční vo februári 2021 na slávnostnom galavečere. Už viete, koho nominujete?