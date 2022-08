Alprazolam, klonazepam, bromazepam a mnoho ďalších... Lepšie však poznáte pravdepodobne ich obchodné názvy ako Xanax, Neurol, Diazepam, Rivotril alebo Lexaurin.

Reč je o psychoaktívnych látkach (drogách), ktoré sú známe ako lieky zo skupiny benzodiazepínov. Lekári ich predpisujú najmä na potláčanie úzkosti, no tiež aj na nespavosť, kŕče či miernenie abstinenčných príznakov od alkoholu. Nie je žiadnou výnimkou, že sú tiež predpisované na psychické problémy spôsobené náhlou životnou traumou (napríklad v prípade tragickej smrti blízkej osoby). "Benzodiazepíny patria medzi anxiolytiká a hypnotiká, to znamená, že sú určené na problémy s úzkosťou a so spánkom," hovorí psychiater Michal Turček pre Denník N. Užívať sa však majú iba v čo najkratšej dobe, pretože spôsobujú veľmi silnú psychickú aj fyzickú závislosť a rýchle rozvinutie tolerancie. Nejde o antidepresíva!

„Benzodiazepíny sú iba dočasné riešenie na prechodné obdobie, aby poskytli okamžitú úľavu v čase, keď pátrame po skutočnej príčine problémov,“ povedal psychiater Michal Turček pre Denník N.

Odvykacie stavy sa prejavujú silnými abstinenčnými príznakmi. Vyskytuje sa potenie, nespavosť, vracanie, hnačka alebo zápcha, depresie, samovražedné správanie a výnimkou nie je ani epileptický záchvat a to aj v prípade, ak závislý predtým epilepsiou netrpel. Príznaky z vysadenia benzodiazepínov sú však individuálne a je ich ďaleko viac.

"Odporúčanie je brať benzodiazepíny maximálne mesiac, optimálne tri týždne a menej. Avšak stretol som sa aj s tým, že pacienti brali benzodiazepíny 15 rokov a viac," skonštatoval Turček.

Ako sa však vlastne môže stať, že lieky, ktoré má pacient užívať iba pár týždňov ho môžu reálne sprevádzať aj niekoľko rokov? "Jeden rozmer je, že benzodiazepíny môžu predpisovať nielen psychiatri, ale aj všeobecní lekári a iní špecialisti," vysvetľuje Turček s tým, že nasadenie benzodiazepínov má poskytnúť pacientovi okamžitú úľavu a zároveň lekárovi čas na to, aby zistil správnu diagnózu a začal adekvátnu liečbu. Lekári to však podľa neho zrejme robia tak, že keď sa pacient sťažuje na úzkosť alebo nespavosť, nasadia benzodiazepíny a už ho ďalej neriešia.

