Mnohí majitelia psov chodievajú so svojím štvornohým miláčikom behať alebo ho vezmú so sebou na bicykel.

Na tom nie je vôbec nič zlé, avšak v týchto vysokých teplotách treba byť obozretný. Prehriať sa alebo dostať úpal je v lete bežná vec aj pre psíkov.

Ako teda vlastne spoznať, že niečo nie je v poriadku? Prehriate sprevádza vždy dehydratácia. Tú odhalí napríklad koža. Keď je všetko v poriadku, mala by byť elastická - po zdvihnutí sa ľahko vráti do pôvodného stavu.

Dehydratáciu odhalíte aj prostredníctvom ďasien, ktoré by mali byť ružové a pri stlačení nadobudnú bielu farbu. Dehydrovanému psíkovi sčervenie. Dobrým ukazovateľom sú aj oči a ňufák. U správne zavodneného psa by mali byť vlhké, ale ak niečo nie je v poriadku, sú suché.

Prehriatie sa môže ďalej prejavovať aj zvýšenou teplotou, hnačkou, vracaním, penou pri ústach, hustými slinami, apatiou a nekoordinovanými pohybmi.

Pokiaľ ste u svojho miláčika spozorovali tieto príznaky, je na mieste mu podať prvú pomoc. Psa odveďte do chladnej miestnosti alebo niekam, kde je studenšia dlažba. Môže to byť napríklad špajza. Ústa mu navlhčíte uterákom tak, aby kvapkala voda.

Môžete mu aj zabaliť labky do mokrej handry, ale nedovoľte mu vojsť do studenej vody, napríklad do jazierka. Psíkovi nezabudnite dať napiť. Je síce možné, že kým sa zotaví, vodu nebude chcieť prijímať, ale je dôležité, aby mal k dispozícií misku s vodou.

Aby ste niečomu podobnému predišli je lepšie odložiť v letných dňoch dlhšie prechádzky skôr na večer. Psa nikdy nepreťažujte a vždy majte k dispozícií fľašu s vodou, z ktorej mu dáte napiť. Nepúšťajte uhnaného psa prudko do vody, kontrolujte, aby do nej vchádzal postupne. Ideálne je kúpiť mu chladiacu podložku na spanie.

