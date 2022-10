Masakre, sérioví vrahovia a brutálne vraždy: 10 najväčších tragédií, ktoré otriasli Slovenskom ×

Slovensko je malá krajina s malým počtom obyvateľov, no to neznamená, že sa tu nedejú tragédie, ktoré by otriasli aj oveľa väčšími štátmi. Na našom území sa ich odohralo dosť na to, aby sme na túto hrôzu spomínali dodnes. Zaspomínajte si teda spolu s nami - vo svetle nedávnych desivých udalostí - na desať tých najhorších.