Keď vojdeme do domu, sprevádzaní domácimi, už sa chudobná kuchyňa mení na pánsky kadernícky salón. Za stolom, v neúprosných horúčavách, sedia pripravení páni na holenie a strihanie. Dookola si posadá miestna mládež a my len s úžasom sledujeme ich dokonale učesané vlasy.

"Začal som strihať vlasy pred viac ako troma rokmi, a keď prišla pandémia, už sa to nedalo zastaviť," s úsmevom nám prezradil mladý muž, ktorý si nachystal svoju kadernícku výbavu a začal pripravovať kamaráta Miroslava na strihanie. "Všetko som sa naučil sám, napozeral z videí," pochváli sa. A skutočne, výbavu má ako profesionál.

"Keď bolo všetko zatvorené, ostrihal som všetkých, aj našich, aj bielych," hovorí Mário. "Samozrejme, dávali sme pozor by sa nikomu nič nestalo, ale kto by tu dal chlapov do poriadku?," pokračuje a medzitým sa už pustí do roboty. "Veľmi ma to baví, dokonca ma už volajú ľudia aj domov, alebo rovno do roboty strihať," dozvedáme sa, a vraj túto službu "lietajúceho" kaderníka si všetci pochvaľujú.

Tak, ako aj iní, aj dvadsaťročný Mário má svoje sny. Okrem seba sa totiž musí postarať aj o svoju manželku a dvojročnú dcérku. "Chcel by som mať vlastný salón," prezrádza a hneď dodá, že je kvôli tomu ochotný urobiť si aj odborný kurz. "Vlastne mať v rukách doklad o remesle. Je to však dosť drahé, a nemám na to jednoducho peniaze," spomenie.

"Samozrejme, chcel by som mať vlastný dom, a žiť tak, ako ostatní. Chodia ku mne všetci, nielen Rómovia, ale aj ľudia z dediny či okolia. Chlapov ostrihám podľa najnovších trendov, upravím im aj brady, oholím britvou. Či sa mi netrasú ruky?," zasmeje sa Mário. "Nie veru." Ženám zatiaľ účesy nerobí. "Bavia má pánske vlasy, ženám iba občas vlasy zafarbím, ak treba."

