Marián Kotleba UNIESOL svojho syna: Zobral ho domov do Banskej Bystrice?

Bývalá žena Mariána Kotlebu, Frederika, momentálne žije spolu s priateľom, dcérou, ale so synom, ktorého má s Kotlebom, v Egypte. Ten prišiel päťročného Ľudovíta po pol roku navštíviť, no neostal len pri tom. Ako Frederika uviedla pre Denník N, Kotleba mal syna bez jej súhlasu zobrať na Slovensko. Podľa Šarmu na to využil leteckú linku Hurghada - Viedeň s medzipristátim v tureckom Istanbule.

Zisťovali sme, kam mohli smerovať Kotlebove ďalšie kroky. Jeden z Mariánových bytov sa nachádza na Starohorskej ulici na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Okolo pod deviatej ráno tam bola pokojná atmosféra a na ulici sa prechádzalo len zopár susedov, ktorí okolnosti prípadu nekomentovali.

Podobná situácia bola aj pred bytovkou na Magurskej ulici, kde sa podľa nášho zdroja Kotleba takisto zvykne zdržovať. Navštívili sme aj sídlo ĽSNS v mestskej časti Jakub, kde sa nachádzali aj niekoľkí členovia strany. Kotlebu a ani jeho syna sme tam však nezahliadli.

Polícia v Banskobystrickom kraji tento prípad neeviduje.

Správu budeme aktualizovať.