Prebdené noci v zime a mraze. A to všetko kvôli kvetom marhúľ, ktoré akurát začali kvitnúť, keď prišli neľútostné nočné jarné mrazy. Takto to vyzeralo na jar v sadoch nad Vysočanmi, kde ovocinári z Ostratíc pestujú marhule.

„Marhuľa je veľmi citlivé ovocie. Máme tu vysadených 23 odrôd. Majú zberové okno od polovice júna do polovice septembra a už teraz vieme, že nie všetky odrody sa hodia na túto lokalitu, pretože sa nachádzame veľmi severne,“ povedal ovocinár Jozef Žatko.

Ten vraví, že napriek extrémnemu úsiliu niektoré odrody tento rok kvôli mrazivým jarným nociam vôbec nezarodili. „Je to aj vidieť, do meter a pol na strome nie je žiadna úroda, až hore je. Aj keď sme tu behali so strojmi a zahrievali ich, stačí, že prišiel bočný, silný vietor a vtedy ani piecky nestačia,“ hovorí J. Žatko.

Tento rok ich jarná záchrana úrody stála približne osemtisíc eur. V apríli boli dve mimoriadne chladné noci, v máji však dorazili ďalšie mrazy. To sa odrazilo aj na cene marhúľ pri samozbere. Aktuálne stojí kilo sladkého ovocia 3 eurá, pred rokom to bolo 2,30 eur.

„Museli sme zdražieť, kvôli všetkým nákladom o 70 centov oproti vlaňajšku. Ani jedna sťažnosť však na to nebola. Ľudia to prijali. Vedia, že marhule sú tento rok vzácne, skoro nikto ich nemá. Vyvolávajú nám ľudia z celého Slovenska, chceli by marhule na kvas, ale tento rok na kvas vôbec nemáme,“ hovorí J. Žatko.

Podľa neho v prvý deň, kedy otvorili samozber prišlo také veľké množstvo ľudí, že sa v sade vôbec nedalo hýbať. „Sme veľmi spokojní, ako sa úroda krásne zbiera,“ uzavrel J. Žatko.

Marhule sa snažili ovocinári zachrániť na jar traktormi, dronmi aj ohňom. Dôvodom bolo, že mrazy prišli v najmenej vhodnom čase, keď boli stromy veľmi obsypané. Nad sadom preto lietali nonstop drony, ktoré pomocou termo senzorov pozorovali zmeny teploty pri protiopatreniam proti mrazom. Aj vďaka tomuto úsiliu je aktuálne sad vo Vysočanoch jeden z mála, ktorý sa môže popýšiť úrodou marhúľ.

Pri samozbere vo Vysočanoch sa dajú marhule kúpiť za 3 eurá za kilogram. V supermarketoch stoja marhule z dovozu v akcii od 2,85 eura za kilogram až do 5 eur od rôznych predajcov. Veľké supermarkety však aktuálne marhule v ponuke nemajú.