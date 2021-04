Každý rok spotrebujú približne 400 až 700 vajíčok, no nerozbijú skoro ani jedno! Manželský pár z Banskej Bystrice sa venuje tradičnému zdobeniu vajíčok voskovou batikou už šestnásť rokov. Škrupinky z vajíčok si na tento účel odkladajú celý rok. Rozbíjať ich dovolia len deťom.

To, že Iveta (47) a Zlatoň (52) nie sú úplne klasický manželský dokazujú ich netradičné záľuby. Z nášho článku ich už môžete poznať ako ľadové medvede. Dva mesiace pred Veľkou nocou ich však zamestnáva úplne iná záľuba. Tradičnému zdobeniu vajíčok voskovou batikou sa venujú už šestnásť rokov.

„Robíme to presne šestnásť rokov. Vieme to podľa nášho Miša, pretože sme začali vtedy, keď sa narodil,“ usmieva sa Iveta. S rodinou sa vtedy išli prejsť po námestí a natrafili na súťaž zdobenia vajíčok pre amatérov. „Po Veľkej noci nám oznámili, že sme vyhrali, a to nás nakoplo,“ zaspomínal si Zlatoň.

Odvtedy vyskúšali snáď každú techniku ktorá existuje, no najviac ich chytila práve tradičná vosková batika. Na vajíčka tak nanášajú z horúceho vosku kvietky a iné vzory, a potom ich namáčajú do farieb. Jednoduchý proces to však vôbec nie je. Pokiaľ totiž chcú, aby boli kraslice pestrofarebné, musia ich farbiť na etapy. Výroba je preto značne zdĺhavá.

Veľa ráz zdobia po večeroch či po nociach Zdroj: Beáta Javorčíková

„Väčšinou začíname približne dva mesiace pred Veľkou nocou, no vždy sa k tomu odhodlávame už od Vianoc. Najhoršie je začať,“ smejú sa obaja. „Maľujeme ich po večeroch, väčšinou až do noci. Je to úžasný relax, len nás pri tom bolievajú chrbty,“ dodávajú s úsmevom.

A čím nás ešte ten manželský pár prekvapí? Vajíčka nevyfukujú len pred Veľkou nocou, ale po celý rok! „Rozbiť ich dovolíme len deťom na praženicu, a to tiež len v prípade, že sú hnedé,“ usmievajú sa. Na otázku, či ich vyfukovanie vajec v bežný pracovný deň nezdržuje, odpovedajú takto: „Jasné, že zdržuje, aj sa nám z toho tlaku veľa ráz krúti hlava. No, robíme to celých šestnásť rokov a budeme v tom pokračovať aj naďalej!“ dodávajú hrdo.

Prečítajte si tiež: