Ľubica Skusilová sa maľbe venuje 10 rokov, a hoci už vystavovala v rôznych kútoch Slovenska, prvýkrát si trúfla aj na Bratislavu.

„Deje sa to prirodzene, ako to prichádza. Myšlienka vystavovať v priestoroch Slovak Press Photo Gallery sa narodila v hlave môjho spolužiaka z mladých čias Filozofickej fakulty. Vlani na rodinnej dovolenke objavil moju výstavu v oblakoch na Skalnatom plese, zapáčila sa mu a tak sa so mnou spojil s týmto návrhom,“ približuje Ľubica prvotný nápad, ukázať svoje obrazy na pôde, kde sa doteraz vystavovali len fotografie významných zahraničných a slovenských fotografov.

"Počas leta, pomedzi prípravy ďalších fotografických výstav, nezaškodí zmena pre oko návštevníka. Moje plátna hýria farbami, rôznorodou tematikou i viacerými technikami, aj rozmery sú iné než u fotiek. Letné osvieženie. Galéria je v srdci Starého mesta v Zichyho paláci. Učarovalo mi miesto, aj to že je to bola výzva a experiment pre obe strany,“ vysvetľuje maliarka.

S výberom obrazov jej pomohla kurátorka Miroslava Grajciarová a keďže bratislavská verejnosť jej obrazy naživo ešte nevidela, vyskladala ju z diel ranejšieho charakteru z predchádzajúcich výstav, a aj zo súčasnosti. „Rozdelené sú tak, že v prvej miestnosti sú rozložené abstraktné obrazy robené liatymi akrylmi a dotvárané k detailom štetcami, drievkami, špachtľami a inými nástrojmi. V druhej miestnosti sú prevažne olejomaľby: tatranské scenérie, lúky a portréty,“ približuje výstavu samotná autorka.

