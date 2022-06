Miška Kevélyová z Veľkého Kýru pred viac ako siedmymi rokmi náhle ochrnula na letnej brigáde na Cypre. Hoci jej lekári spočiatku nedávali veľké šance na uzdravenie, dnes sa Miška dokáže vďaka svojej vytrvalosti a odhodlanosti postaviť na vlastné nohy a pomocou chodítka prejsť pár krokov. Život jej však, okrem rehabilitácií a cvičení, uľahčuje aj netradičný člen rodiny, ktorý sa volá rovnako ako ona, Miška.

Ten do rodiny Kevélyovcov pribudol ešte pred štrnástimi rokmi. Stará legendárna Škoda 1000 MB prešla vďaka šikovným rukám stolára Štefana Kevélyho kompletnou rekonštrukciou a dnes je pýchou ich dvora. "Keď sme zháňali prvé financie na Miškinu liečbu, chodili sme na stretnutia práve týmto autom. Dali sme naň plagátik s Miškiným meno a odvtedy ho oficiálne voláme Miška," prezradila nám Miškina mama Gizka.

"Dnes na ňom chodíme na rôzne stretnutia škodovkárov, veteránov a doma máme ešte pár kúskov, ktoré sa môj manžel snaží zreparovať," dodá. A skutočne, v ich garáži to občas vyzerá ako retrofilme! "Naposledy sme našu škodovečku Mišku prevetrali na stretnutí v Banskej Bystrici a dúfame, že nás všetkých odvezie aj na svadbu nášho syna, ktorá bude onedlho. Práve tam by si chcela naša dcéra Miška zatancovať, dúfame, sa jej to podarí," dodala Miškina mama.

Naposledy svoje autíčko rodina Kevélyovcov prevetrala počas víkendu na zraze embéčiek v Banskej Bystrici. Majitelia týchto krásnych áut sa tam predviedli v plnej paráde a ukázali, že aj to, čo je staré, môže byť vždy krásne a funkčné. Ako nám prezradili organizátori akcie Tomáš a Lucia Klimentovci, stretnutia sa zúčastnilo až 54 áut v perfektom stave a prevedení, z ktorých bolo 49 Škoda 1000MB a 5 vzácnych MBX-ov. Nečudo, toto kultové auto bolo často doslova členom československej rodiny a mnohí si tento poklad hýčkajú dodnes.

