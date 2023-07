Slovenské príslovie vraví, že „zlý nevidí ružu, iba tŕň.“ Na záhrade manželov v Nižnej Myšli by ruže neprehliadol ani ten najhorší. „Celý život sme pestovali zeleninu, mali sme sto hektárové pole, ktoré sme obrábali. Teraz máme rozárium,“ hovorí majiteľka Anna Bohušová (65).

Spolu s manželom Pavlom (67) ruže obľubovali odjakživa, naplno sa im začali venovať na dôchodku. Prvá myšlienka o vybudovaní rozária sa zrodila v roku 2018. „Prešli sme rozáriá na Slovensku a videli sme, že je tu veľká medzera, za svetom zaostávame. Tak sme začali niečo špekulovať,“ opisuje majiteľ Pavol.

Napokon si nechali vypracovať v Budapešti návrh. Ten efektívne využil tisíc štvorcových metrov, ktoré sú domovom viac ako 1 200 ruží. „Vidieť tu je možné 180 odrôd. Je to amatérske rozárium, nie odborné. Má potešiť ľudí a to sa darí, za čo sme vďační,“ konštatuje pán Bohuš. „Ani sme nevedeli, že tu v okolí niečo také je. Tak nás to s manželom očarilo, že sme sem museli prísť a vôbec to neľutujeme,“ reagovala návštevníčka Janka.

Ako sa rozrastá rodina, tak na dvore Bohušových pribúdajú aj ruže. „Máme tri vnučky a každá má také meno, aká existuje aj ruža. Máme tu teda Dianu, Lenku a teraz nám pribudla Karolínka,“ vraví majiteľ.

Manželia sú radi, ak sa ľudia úprimne zaujímajú. Navštevuje ich tiež mnoho školákov

Návštevníkov okrem majiteľov víta a sprevádza aj 16-ročný pomocník. „On sa tu naozaj našiel. Zaujíma ho to, nemá problém aj s orezávaním kvetov a spraví všetko, čo treba. Tiež tu máme jednu dievčinu, ktorá vie veľmi pekne rozprávať o tých ružiach a sprevádzať ľudí,“ hovorí Pavol, majiteľ rozária.

Okrem pestovateľských rád mnoho návštevníkov zaujímajú aj výnimočné, zaujímavé odrody. „Máme tu ružu 'Gloria Dei', ktorá symbolizuje ukončenie druhej svetovej vojny. Je tu aj 'Nostalgia', ktorá patrí medzi desať najkrajších ruží sveta.“

Hoci to nie je celkom uzavreté, na ďalší mesiac by mala pribudnúť ďalšia špeciálna ruža. „Sadiť by sa mala ruža „Generál Štefánik“. Ide o spoluprácu s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika. Túto ružu by sme chceli zvýrazniť aj na menšej mohyle, aby bolo cítiť trocha národnej sily,“ rozpráva pán Bohuš.

Obdivovať krásu jedného z najznámejších kvetov sa dá aj cez webovú stránku, na ktorej manželia cez kamery vysielajú naživo z rôznych uhlov rozária. Osobná návšteva je však výnimočná nielen nezameniteľnou vôňou, ktorá je najintenzívnejšia ráno, ale aj večernou, romantickou atmosférou pri tlmenom osvetlení. „Vstupné je dobrovoľné. Aj keď u nás je to skôr výstupné, keďže urna je pri výstupe. Takže ten, čo prispeje vie, na čo prispel. Nebude si hovoriť, že zaplatil za niečo, čo ho nezaujalo,“ dodáva Pavol Bohuš, majiteľ rozária v Nižnej Myšli.