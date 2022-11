Jeho boj so zákernou chorobou sledujú na sociálnych sieťach tisícky ľudí. Liečbu v Bostone sa podarilo zariadiť práve vďaka mnohým zbierkam. „Sebastiánko je naším druhým dieťatkom. Na svet prišiel skôr, ako mal, a aby nám naznačil svoju lásku, narodil sa v deň svätého Valentína,“ povedala jeho mamina Miroslava Janitorová.

Po narodení vážil menej ako dva kilogramy a nemal úplne vyvinuté pľúca. Lekári ho oživovali a museli ho napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Keď ho z nemocnice priniesli domov, rodičia mali veľkú radosť. Tá však trvala iba tri týždne. Sebastián z ničoho nič prestal dýchať. Zachránila ho duchaprítomnosť jeho mamy, ktorá syna oživovala s pomocou operátora tiesňovej linky.

V martinskej nemocnici zistili, že Sebastiánov mozog nevysiela signál dýchacím svalom - a aj skúsení lekári pri jeho trápení tápali. Chlapček totiž počas prvého roka života hocikedy prestal dýchať v spánku. Nevzdával sa, ale diagnózy a operácie pribúdali jedna za druhou. Jeho diagnózu nazvali celková autonómna dysfunkcia.

Sebimu mala dať nádej operácia na klinike v meste Boston. Chlapček z Lučenca je so všetkými svojimi trápeniami zložitý pacient, všetky zákroky a pobyt na lôžku v Amerike odhadom stáli asi 800-tisíc eur! Po liečbe sa síce už vrátil naspäť domov, no i naďalej ho trápia rôzne zdravotné problémy. Najhoršie je to s dýchaním. Rodina má prístroj, ktorý ukazuje, koľko percent dýchal chlapec sám a koľko s pomocou ventilátoru.

"Niekedy je tých červených (pozn. redakcie: nádychy s ventilátorom) viac, niekedy menej, niekedy vôbec, niekedy potrebuje len "pomôcť" 1-2 nádychmi a niekedy si povie, že na čo by som sám a zase niekedy je úplne v pohode bez ventilátora aj celú noc/noci," píše mamina na sociálnej sieti.

