O obľúbených Twiinskach, speváčkach Daniele a Veronike Nízlových, sa v poslednej dobe veľa hovorí najmä v súvislosti s ich nie najúspešnejšími vzťahmi. Práve po ťažkom období sa obidve na čas presťahovali naspäť k rodičom do rodnej obce.

Vyzerá to tak, že sestry Nízlové, ktoré pochádzajú z Hronského Beňadika (okr. Levice), konečne postretlo po drsnom porozchodovom období, šťastie. Veronika (36) má dcérku Neu (1) s hercom a spevákom Matúšom Kolárovským (22), s ktorým nikdy netvorili pár. Nedávno ale prezradila, že majú dobrý vzťah.

FOTOGRAFIE BUTIKU SI POZRITE VO FOTOGALÉRII:

„Máme výborný vzťah, musím si zaklopať na čelo, aby som to neuriekla. Matúš sa veľmi snaží a teší sa z dcérky Neušky, aj ona sa z neho teší. Naozaj sa snaží tráviť s ňou každú voľnú chvíľu,” prezradila nám Veronika. Daniela sa zas po rozchode s futbalistom Stanom Lobotkom (28), s ktorým má dcérku Lindu (3), opäť usmieva. Zbalila totiž známeho herca zo seriálu Druhá šanca - Victora Ibaru (26).

Ak by ste čakali, že sympatické dvojičky, žijú niekde v prehnanom luxuse, ste na omyle. Pred časom sa obidve presťahovali do rodičovského domu v rodnej dedinke Hronský Beňadik, ktorý sa nachádza len kúsok od Levíc. Nie je preto žiadnym prekvapením, keď ich stretnete brázdiť uličkami tohto mesta. Vedeli ste však, že ich mama už roky prevádzkuje priamo v centre Levíc butik so značkovou dámskou a pánskou spodnou bielizňou?