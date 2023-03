Aj vlk zostane sýty, aj ovca celá. I tak by sa dalo nazvať riešenie problému s mestskou políciou, ktoré vymyslelo vedenie mesta Ilava. Mestská polícia Ilava má momentálne len dvoch členov. Na tomto počte aj začínala v roku 2020, keď mesto políciu založilo ako posledné okresné mesto na Slovensku. Aktuálne si uch však v Ilave aj kvôli šetreniu nemôžu dovoliť viac. Čo však robiť v prípade, ak jeden z policajtov vypadne pre chorobu alebo dovolenku?

"V súčasnosti, keď samosprávy musia riešiť nepriaznivú finančnú situáciu, zatiaľ počet príslušníkov mestskej polície nebudeme navyšovať. Existuje inštitút objektívnej zodpovednosti, ktorý budeme s činnosťou mestskej polície v praxi kombinovať," vysvetlil primátor mesta Viktor Wiedermann. Policajtov tak zastúpi v čase, keď budú mať dovolenku alebo ochorejú takzvaný inšpektor verejného poriadku.

Ľudia sú totiž riadni fiškusi. Akonáhle zistia, že mestskí policajti v ten deň neúradujú, "zabúdajú" platiť parkovné, alebo si zaparkujú, kde sa im zachce. "Vtedy potrebujeme nejako riešiť nielen parkovanie, ale celkovo poriadok v meste. Zistili sme, že v dobe, keď nie je v meste policajtov vidno, klesá aj výber parkovného, vidíme to na číslach," skonštatoval Wiederman. Podľa neho majú inšpektori verejného poriadku určité legislatívne kompetencie, ktoré môžu využiť. "Je tam inštitút objektívnej zodpovednosti, ktorý naskočil minulý rok, tak to ideme vyskúšať. Máme jedného človeka z mesta, ktorého už na to pripravujeme," dodal primátor s tým, že mesto uvidí, čo mu prinesie prax a ako sa takýto nápad osvedčí.

Wiedermann hovorí, že ide aj o úsporné opatrenie, keďže ďalších mestských policajtov by museli zaplatiť. V prípade inšpektora pôjde o zamestnanca mesta, ktorý už plat v rámci svojej funkcie poberá a nebude brať ďalší. "Zatiaľ to bude mať v rámci pracovných náplní, ktoré mu rozšírime. Nepredpokladám však, že tam bude nejaké navýšenie mzdových prostriedkov alebo odmeny, zatiaľ to bude mať aspoň ten jeden, ktorého máme k dispozícii, v rámci náplne pracovnej zmluvy," uzavrel starosta.

Pozícia inšpektora verejného poriadku už funguje napríklad v bratislavskom Starom Meste, kde ich je podľa Wiedermanna v uliciach celkovo až šesť, čo je slovenský rekord. Inšpektormi sú i v tomto prípade zamestnanci miestneho úradu, ktorí podliehajú zákonu o verejnej správe.

Mesto Ilava chce takto využiť možnosť, ktorá mu vyplýva z novelizácie zákona o cestnej premávke. Tou sa od roku 2021 výrazne rozšírili kompetencie mestskej polície pri riešení dopravných priestupkov v statickej doprave. V prípade, ak sa vodič dopustí dopravného priestupku a nebude pri aute, nemusí nájsť svoje auto s papučou, ale v rámci objektívnej zodpovednosti mu bude uložená pokuta vydaním rozkazu.

O pokute sa však vodič dozvie až neskôr. "To znamená, že priestupok bude zadokumentovaný bez prítomnosti vodiča. Príslušníkovi mestskej polície, alebo inšpektorovi verejného poriadku nevyplýva žiadna povinnosť vodiča upovedomiť o vykonaní týchto úkonov," povedal náčelník ilavskej mestskej polície Peter Lukáč. Podľa neho vodič odíde s autom z miesta, kde spáchal priestupok, bez akéhokoľvek zdržania. "Pokuta za tento delikt bude však doručená poštou," doplnil náčelník.

Podieľať na tomto procese sa tak budú v Ilave nielen mestskí policajti, ale aj inšpektor. "Ten v rámci objektívnej zodpovednosti taktiež zaznamená dopravné priestupky, vytvorí fotodokumentáciu, zistí totožnosť majiteľa vozidla pomocou špecializovaných informačných systémov a zabezpečí spracovanie podkladov k vydaniu rozkazu o uložení pokuty," uzavrel náčelník. Výška pokuty môže byť 198 eur, a to pri porušení pravidiel cestnej premávky závažnejším spôsobom, alebo 78 eur pri menej závažnom porušení.