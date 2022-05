Kristiánko (1) sa narodil ako úplne zdravý chlapec. Svojim rodičom robil veľkú radosť, no netrvalo dlho a prišla správa, ktorú nikto nečakal. Keď mal iba 3 mesiace, jeho rodičia si vypočuli krutý ortieľ.

Pri rutinnej lekárskej prehliadke sa doktorke nezdali pohyby chlapcových očí. Nakoniec mu diagnostikovali hypopláziu zrakových nervov a chiazmy. "Nevnímal svetlo ani predmety, napriek tomu sa však nevzdávame," vysvetľuje mamina Zuzka (38).

Rodičia s ním každý jeden deň poctivo cvičia a stimulujú jeho zrak. K lekárom chodia často pre syna sa snažia urobiť všetko. "Každý deň stimulujeme jeho zrak svetielkami, špeciálnymi svetelnými tabuľami a senzorickými hračkami. Chodievame na rehabilitácie pre axiálnu hypotoniu a diastázu brušných svalov," opisuje bežné dni mamina.

Mamina Zuzka (38) i ocino Peter (40) veľmi túžia po tom, aby ich syn raz mohol vidieť všetku krásu. A lekári im dali nádej! Odporučili im terapiu elektrickými impulzmi, ktorá sa vykonáva iba na jedinom mieste na svete. V Berlíne majú zariadenie, ktoré stimuluje určité bunky, vďaka čomu sa zlepšuje prenos do mozgu.

Pokiaľ sa terapia nezanedbá ešte počas vývoja, pacienti dosahujú skvelé výsledky. Odporúča sa raz ročne. "Vyskúšali sme ju na jar minulého roku a stal sa malý zázrak. Kristiánko už vie rozlíšiť veľké predmety ako fitlopta, počítadlo, svetelná tabuľa, štvornožkuje vo svojej izbe a nenaráža do stien," hovorí mamina nadšene s tým, že chlapec však stále nedokáže zaostrovať a čaká ich ešte dlhá a náročná cesta. "Urobíme však aj nemožné, aby sa to podarilo. Veríme, že jedného dňa sa nám pozrie do očí."

Ako to už býva zvykom, všetko je časovo, no i finančne veľmi náročné. Terapie, rehabilitácie či výživové doplnky štandardne zdravotná poisťovňa neprepláca. "Náš rodinný rozpočet bol poznačený pandémiou a nepostačuje na všetky výdavky spojené s chodom domácnosti a Kristiánkovou liečbou," hovorí smutne mamina.

Mladá rodina z Vyhní preto prosí o pomoc. Čím skôr by chceli absolvovať ďalšiu terapiu v Nemecku, no chýbajú im finančné prostriedky. Ak vás príbeh zaujal a chceli by ste pomôcť, urobiť tak môžete TU!

