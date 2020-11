Lívia Roškaninová z obce Ptičie (okres Snina) trpí zriedkavým dedičným ochorením. Iba 20-mesačné bábätko bojuje o život. Pomôcť by jej mohla operácia, lenže tú vedia iba lekári v Amerike. A zákrok by stál milión eur!

Dievčatku však svitá nádej! Zdá sa, že cieľ jej rodičov - vyzbierať obrovskú sumu na operáciu - nie je reálny. Dobrí ľudia zo Slovenska už totiž vyzbierali vyše 600-tisíc eur.

Preto sa mama Štefánia (23) a otec Dominik (25) nevzdávajú a veria, že sa nájdu ďalší, ktorí sa nad ich dieťaťom zmilujú a prispejú. Lenže času už nie je veľa!

Prvé dni po narodení Lívinky sa zdalo, že je všetko v poriadku. No kým mnoho mamičiek rieši to, že im ich bábätká nechcú spinkať, u nej to bolo inak. Jej mamke sa nezdalo, že dieťatko vyspáva príliš dlho.

Neskôr sa pridalo podozrenie ešte väčšie, keď nedvíhala hlavičku, nemala záujem o hračky. “Prvé odporúčania odborníkov nás priviedli v jej štyroch mesiacoch do miestneho rehabilitačného centra na cvičenie Vojtovej metódy,”opisuje Štefánia.

Najhoršia rana prišla o mesiac. Pri vyšetrení mozgu Lívie ultrazvukom lekárka povedala: "Taký mozog som ešte nikdy nevidela. Buď nájdete chorobu, alebo bohužiaľ...“

Po mnohých ďalších vyšetreniach zaznela krutá diagnóza: Canavanova choroba. Je to zriedkavé dedičné ochorenie mozgu. Dieťa zdedilo kópiu zmutovaného génu od každého rodiča, ktorí sú nosičmi zmutovaného génu, ale vo všeobecnosti sa u nich neprejavujú príznaky choroby. “Našej dcére napriek tomu s láskou vravíme, že nie je chorá, je len výnimočná,” vraví milujúca matka.

Bez potrebnej operácie má Lívia šancu iba na pár rokov život, nie viac ako desať. Avšak v americkej Philadelphii majú s týmto ochorením skúsenosti a experimentálnou liečbou by jej dokázali pomôcť.

Podľa nich je cieľom operácie dodať správnu kópiu génu do mozgu, ktorý je zodpovedný za produkciu enzýmu aspartoacylázy. Tým by sa mala stabilizovať hladina druhej najviac koncentrovanej molekuly v mozgu. Lekár však predtým musí presne určiť miesto, kam vpichne katéter, pomocou ktorého sa do mozgu vpichne genetický vektor.

Čím skôr liečbu dievčatko podstúpi, tým je väčšia šanca, že bude úspešná. Zákrok a sledovanie stavu po operácii však stojí cez milión eur. “Veríme, že sa nám podarí nášho anjelika zachrániť. Chýba nám ešte viac ako 300-tisíc. Prosíme ľudí, aby nám pomohli. Medzitým absolvujeme množstvo rehabilitácií, ktorých financovanie je náročné,”uzavrela Štefánia so slzami v očiach.

Čo je Canavanova choroba?

zriedkavé dedičné ochorenie, ktoré poškodzuje schopnosť nervových buniek v mozgu odosielať a prijímať správy

deti sa javia normálne počas prvých mesiacov života, ale od veku 3 do 5 mesiacov sa problémy s vývojom stávajú viditeľnými

nevyvíjajú sa motorické zručnosti ako sú otáčanie, ovládanie pohybu hlavy a sedenie bez opory, prítomný je aj slabý svalový tonus (hypotónia), nezvyčajne veľká hlava (makrocefália) a podráždenosť

s pribúdajúcim vekom sa skracujú svaly, zhoršuje sa prehĺtanie a niekedy je potrebné kŕmenie žalúdočnou sondou

spôsobujú ju mutácie v géne ASPA, ktorý poskytuje pokyny na výrobu enzýmu nazývaného aspartoacyláza