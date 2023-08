Väčšina vodičov sa sťažuje, že nie je kde parkovať. Košičanov však na jeseň čaká zdražovanie. Od 1. novembra v tarifnom pásme A1 poskočí cena za hodinové parkovanie z 1,50 eur na 3 eurá, denný lístok bude stáť miesto 9 eur až 24. „No nie je to normálne, to už radšej človek kúpi lístok na električku za tú cenu a bude jazdiť celý mesiac. Nie jeden deň parkovať v Starom Meste,“ rozhorčuje sa obyvateľ Košíc Juraj.

O pár dní, konkrétne od 4. septembra však mali obyvatelia východnej metropoly prejsť aj na nový parkovací systém. Poslanci totiž formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) zmeny odsúhlasili ešte koncom mája.

VZN aplikovali do praxe, zistili nezrovnalosti

Mesto chcelo napojiť svojím systémom aj na informačné systémy verejnej správy. „Teda štátne registre, a to v rámci súbežne prebiehajúcich projektov elektronizácie. Išlo hlavne o evidenciu motorových vozidiel, pričom získanie údajov o EČV z tohto registra možno považovať za jeden z najdôležitejších faktorov pri úsilí čo najviac automatizovať proces vydávania parkovacích kariet,“ priblížil pre Plus JEDEN DEŇ hovorca Košíc Dušan Tokarčík.

Aj pre následné prepojenie tohto systému so systémom na kontrolu prostredníctvom skenovacích zariadení, ktoré by malo byť technicky čo najmenej komplikované, sú aktuálne navrhnuté zmeny spomínaného VZN. O tých budú rokovať na mestskom zastupiteľstve 12. septembra.

Do konca októbra 2023 tak bude možno zadovážiť si parkovacie karty podľa pôvodného VZN. Tieto karty budú platné rok alebo 180 dní.

Zatiaľ teda nie je zverejnený ani nový Prevádzkový poriadok

Ten sa zdržal so zverejnením na webovej stránke o pár dní, než bolo jeho zverejnenie naplánované. „Uvedomujeme si to, avšak chceli sme sa vyhnúť situácii, že formálne síce dôjde k vydaniu tohto predpisu, no neskôr by sme ho museli upravovať. Finalizáciu návrhu Prevádzkového poriadku predpokladáme do dvoch týždňov,“ uvádza hovorca Košíc. Prevádzkový poriadok chcú taktiež predložiť na najbližšie zasadnutie komisie dopravy a výstavby mestského zastupiteľstva v septembri.

Tokarčík poukazuje na to, že žiadne výrazné úpravy, respektíve zmeny pri vybavovaní nových parkovacích kariet nenastanú. „Určite nebudeme od motoristov požadovať nové doklady, práve naopak, efektívnym napojením na štátne registre by sa malo upustiť najmä od predkladania dokladov totožnosti a technického preukazu vozidla.“

Aké sú aktuálne ceny parkovacích kariet?

Tí, čo parkujú v najdrahšom pásme A1, zaplatia pri ročnej platnosti 1 125 eur, pri platnosti na 180 dní zas 675 eur. Od novembra sa cena zvýši na 3 000 eur za rok a 1 800 eur za polrok. Avšak polovičnú sumu, teda 50 % zľavu budú mať Košičania s trvalým pobytom v meste, a tiež majiteľ nehnuteľnosti, ktorý auto používa na vlastné účely. Výnimkou nebudú pri úľave ani podnikatelia so sídlom či prevádzkou v tom-danom tarifnom pásme.