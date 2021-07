Príbeh štvorročného Sebastiána a boj chlapčekovej rodiny o jeho zdravie sleduje veľa ľudí. Malý bojovník odletel ešte 30. apríla do Bostonu, kde mal podstúpiť zložité život zachraňujúce operácie. Na to sa mu poskladalo množstvo Slovákov s dobrým srdcom a transport zariadili premiér Eduard Heger, minister financií Igor Matovič a poslankyňa Petra Krištúfková.

Rodina Janitorovcov z Lučenca dúfala, že všetko pôjde podľa plánov a Sebi po prílete absolvuje životne dôležité zákroky. Od príletu do USA je však všetko inak a statočná rodina bojuje s novými a novými problémami doslova každý deň.

Bostonskí odborníci už krátko po prílete zistili, že niektoré Sebastiánkove indikácie sú na tom lepšie, ako sa pôvodne predpokladalo, ale iné sú zase naopak horšie a to dosť komplikuje postup a pôvodné plány lekárov. Po pobyte v špičkovej nemocnici sa chlapček presunul do „domácej” liečby, potom do nemocnice a zasa späť.

Potrebné sú tak ďalšie vyšetrenia ako aj preliečenie niektorých diagnóz, ktoré po príchode do Ameriky pribudli. Zložité je to aj pre rodičov a Sebinkovu sestričku, ktorí sú v Bostone spolu s ním „No na porazenie. Vzhľadom na to, že má Sebi aj imunodeficit, je viac ako nutné liečiť začínajúci zápal hneď a ak by sa to zhoršilo, tak vraj dokonca okamžitý nástup do nemocnice,“ napísala jeho mama nedávno. To ešte netušila, čo sa stane.

Pri odchode z nemocnice Sebi skolaboval. Prestal dýchať a riešili ho rovno v hlavnej hale v nemocnici. Nasledovali odbery, testy merania... Chlapčeka preložili na intenzívku. Zvyšok sa musí riešiť za pochodu.

Toto ešte nezažili ani sestričky

„Pred pár minútami začal hučať alarm Asystole... všetci nabehli a hneď všetko kontrolovali, keby nemal kardiostimulátor, tak by mal zlyhanie srdca... Chvalabohu, že ho máme,“ opísala Mirka 1. júla desivú skúsenosť, ktorá mala pokračovanie.

„Za túto noc zaznamenaných 10 asystólií, teda zlyhaní srdiečka. Noc bola fakt, ako to nazval personál „so horrible and crazy" sestričky toto ešte vraj nevideli v priebehu jednej služby u jedného pacienta... Och, akí sme vďační za ten kardiostimulator!“ napísala Mirka neskôr s tým, že Sebi musí mať 24 hodín denne ventiláciu. Pritom malý pacient podstupuje ďalšie náročné vyšetrenia, lebo až teraz odborníci začínajú tušiť, čo sa v Sebinkovom telíčku doteraz dialo.

