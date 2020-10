Na sociálnych sieťach sa k tejto téme objavili búrlivé diskusie a mnohí sa k celoplošnému testovaniu vyjadrujú aj na svojich súkromných profiloch. Jedným z nich je aj Ivan. "Ak si vláda myslí, že organizáciu tak obrovskej operácie môže v priebehu pár dní hodiť na samopsrávy, tak sa trochu pomýlila," napísal na margo testovania.

Dodal, že v sobotu bolo zverejnené, že to bude na pleciach armády, ale v pondelok po stretnutí starostov mestských častí na okresnom úrade vidno, že gro tejto operácie musia zastrešiť samosprávy. "V Petržalke je cca 100 okrskových miestností. Býva tu cez 100 tisíc voličov, s deťmi nad 10 rokov to môže byť tak cca 108 000 ľudí. Do týchto cca 100 miestností v školách, do ktorých chodia petržalské deti, má samospráva zabezpečiť 3 administratívnych pracovníkov a 3 dobrovoľníkov. Do každej. Termín nahlásenia týchto ľudí je do štvrtka 22.10.2020 do 12:00. Za necelé tri dni máme zohnať cca 600 ľudí a pritom im nevieme povedať na aký čas tam budú, ako budú chránení, za koľko tam budú, či sa majú striedať, skrátka nevieme im povedať základné informácie!," uviedol ďalej rozhorčene Ivan.

Celoplošné testovanie na koronavírus vyvoláva otázky. Zdroj: Facebook

Zároveň chce vláde pripomenúť, že pripraviť voľby je extrémne náročný proces a to majú vždy jasné podmienky a približne pol roka na organizáciu. "Chcem pripomenúť tejto vláde, že si nepamätám obdobie, kedy by na tie voľby delegovali aspoň relevantné strany s veľkou členskou základňou dostatočný počet členov do volebných komisií. Ako to prosím máme zorganizovať my ako mestská časť?," pýta sa ďalej Ivan a zároveň vyzýva: "Chcem preto požiadať vládne strany, teda 4 subjekty, aby nám v Petržalke nominovali a dodali do každej takejto odbernej miestnosti aspoň jedného Vašeho člena, tj. 96 ľudí za jednu stranu, zvyšok nejako mestská časť azda zvládne zabezpečiť."