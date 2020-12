Primátor hlavného mesta Matúš Vallo vystúpil proti starostke Starého Mesta Zuzane Aufrichtovej. Magistrát totiž zrušil tradičné trhy na Hlavnom námestí, no len pár metrov odtiaľ si ľudia prídu na svoje pri pojazdných predajniach s občerstvením na Hviezdoslavovom námestí. „Neviem nájsť logické vysvetlenie, prečo sa to deje a prečo krátkodobý zisk uprednostňujeme pred zdravím. Ak by tam siahala moja kompetencia, nikdy by som to nedovolil,“povedal primátor.

Vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí sú v réžii mestskej časti Staré Mesto. „Obsadiť sme povolili iba polovičnú kapacitu námestia. Mysleli sme na rozstupy a na to, aby sa na námestí nezhromažďovali masy ľudí. Food trucky majú navyše tú výhodu, že v prípade náhlej zmeny pandemickej situácie operatívne odídu, bez nutnosti zdĺhavej demontáže,“vysvetlila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová na sociálnej sieti.

Uplynulý víkend sa však ukázalo, že ani tieto obmedzenia nepomáhajú. Námestie bolo plné ľudí a nie všetci mali rúška. „Prevádzkovatelia nezvládali dodržiavať opatrenia a zabezpečiť, aby ich zákazníci udržovali predpísaný vzájomný odstup. Nemá význam hľadať vinníkov. Pandemická situácia vinníkov nemá, má však potenciálne nakazených – nás všetkých,“reagovala na to starostka Starého Mesta. K prípadnému zrušeniu trhov dodala: „Nechcime, aby nám v mene znižovania čísel nakazených vyššia moc zakazovala a prikazovala viac, ako je nutné. Majme možnosť voľby a využime ju správne, to je najväčší dar."

Treba však povedať aj to, že Vallo kritizuje starostku, no jeho magistrát povolil vianočný trh Zimný Tyršák v Petržalke. A aj tam stoja rady na občerstvenie. „Tyršáku sme schválili prenájom ešte v októbri a organizátor doteraz postupoval podľa pravidiel: uzavretý areál, limitovaný počet osôb, kontrolovaný vstup SBS, povinná dezinfekcia a zabezpečená cirkulácia vzduchu pod prístreškami,“ uviedol magistrát.

„Po náraste počtu nakazených organizátor sprísni režim vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu - posilní bezpečnostnú službu a personál bude aktívnejšie upozorňovať na dodržiavanie odstupov a nosenie rúšok, ak nekonzumujú jedlo alebo nápoje. Komunikovali sme s ním,“sľubuje hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová po tom, ako viacerí upozornili na množstvo ľudí na Tyršáku.