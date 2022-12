Svojrázna blondína je majiteľkou dámskeho butiku v centre Banskej Bystrice už 30 rokov. A práve tak sa dostala k Mikulášovi Černákovi. V minulosti mu poskytovala svoje služby. „Ja som nebola Černákova milenka, aj keď som si dosť užila preto, že ma s ním spájali. Ku mne chodilo veľa Černákovych mužov kupovať topánky, poznali ma a tesne predtým, ako ho mali pustiť z väzenia, ma oslovili s požiadavkou, aby som mu nakúpila kompletný šatník. Plus farbu na vlasy. V tom období som nemala veľmi na výber a odmietnuť takýchto ľudí sa ani nedalo,” povedala Monika.

Tá sama o sebe vzbudzuje pozornosť nielen svojím osobitým prejavom, ale aj štýlom obliekania a vkusom v rámci interiérového dizajnu. Ochotne nás pustila do svojho bytu v centre Banskej Bystrice, ktorý má len sama pre seba, keďže sa jej syn Kevin už dávno osamostatnil.

"Byt som si navrhovala sama. Bývali sme so synom v mojom staromládeneckom byte, ale keď som skončila pedagogickú školu, bola som 5 rokov vo Venezuele na našej, vtedy česko-slovenskej ambasáde. No a v tomto byte je aj vidieť práve ten "venezuelský" štýl. Keď mal Kevin 18 rokov, odišiel bývať do svojho, tak som zostala v tom starom byte sama. Bol tiež krásny, len v inom štýle - boli tu krištáľové lustre, starožitný nábytok a tak. Aby som sa spamätala z toho šoku, že som zrazu zostala sama, kúpila som si nový byt a išla som bývať inde, lebo mi ho všetko pripomínalo. Toto všetko, čo tu vidíte, je presne môj štýl. Chcela som si to skrátka urobiť podľa seba," teší sa Monika. Tak čo, ako sa vám páči?