"V priebehu včerajšieho dňa sme prijali viacero správ zo strany obyvateľov štvrtého bratislavského okresu, ktorí spozorovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch namaľované biele kríže," napísala polícia na sociálnej sieti.

Kvôli aktuálnej napätej situácii a vojne na Ukrajine, ľudia v rôznych facebookových skupinách začali konšpirovať, že sú to miesta, ktoré si označaujú Rusi, aby vedeli, kam zhodiť bomby. "Práve prítomnosť týchto krížov na cestách vzbudila u časti obyvateľov znepokojenie, nakoľko pripisovali ich umiestnenie na ceste s vojnovému konfliktu, ktorý v tomto období prebieha na Ukrajine," potvrdila polícia.

Príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV však pre istotu okolnosti vzniku týchto symbolov začali v priebehu včerajšia preverovať. "Kríže na cestách nasprejovala súkromná spoločnost, za účelom projektu revitalizácie a dostavby vedeckého areálu, konkrétne na spresnenie a synchronizáciu vyhotovených fotografii v rámci uvedeného projektu," vysvetlila polícia v príspevku.

Ľudia sa tak nemusia ničoho obávať, na kríže bol navyše použitý sprej, ktorého farba do pár týždňov zo zeme sáma zmizne. "Policajti prišli do kontaktu so zástupcami samotnej dodávateľskej spoločnosti, ktorá dané kríže vyhotovila a dospeli k vzájomnej dohode, že v prípade vyhotovenia ďalších krížov bude táto políciu do budúcna informovať," uzavreli.

