Podľa iniciátorky petície Lucie Ďurinovej v súčasnosti prebiehajú povoľovacie procesy na banskú činnosť, ktorá môže poškodiť až 30 hektárov lesa. „Lokalita, ktorú má zabrať ťažba, je významná aj z environmentálneho pohľadu. Žije tu rys ostrovid, ktorý je chráneným živočíchom európskeho významu. Lokalitu využíva na brloženie a vyvádzanie mláďat, čo je kľúčové v rámci medzinárodného projektu Life lynx,” uviedol člen petičného výboru Jozef Šnirc z Podhradia.

Petičiari informovali, že ide o tretiu etapu rozšírenia lomu, pričom v každej etape je schválených približne 100-tisíc ton ročne. Investor momentálne zabezpečuje prvú etapu. “Ťaží sa približne od roku 2008. Aj členovia našej iniciatívy mnohokrát vyzývali firmu, aby vyriešila problém s prašnosťou a hlukom, avšak tieto naše snahy neboli nijako úspešné,” tvrdí Šnirc.

Poukázal na to, že obec Podhradie, ktorú by mala ťažba najviac zasiahnuť, nie je zaradená do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. “Rovnako má ťažba zamedziť prístup k viacerým pozemkom a zasiahnuť ochranné pásmo prírodnej pamiatky Sivý Kameň. Horninu plánujú oddeľovať malými alebo veľkými odstrelmi. Je to niekoľko sto metrov od obývaného územia Podhradia, ktoré je zaradené medzi lokality s aktívnymi svahovými deformáciami,” doplnil.

Na snímke členovia petičného výboru Jozef Šnirc (vľavo), Lucia Ďurinová (druhá zľava) a ďal Zdroj: RADOVAN STOKLASA

Petíciu proti rozšíreniu ťažby andezitu podpísalo od konca júla už takmer 3000 ľudí, petičný výbor ju plánuje v septembri odovzdať na banskom úrade i na obecnom úrade v Lehote pod Vtáčnikom. “Žiadame ňou postupný útlm a konečné zastavenie ťažby andezitu v našej lokalite,” dodala Ďurinová s tým, že petičiari sa zapojili i do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.