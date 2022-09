Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová vie naozaj zaujať. Okrem toho, že sa naplno venuje svojej práci, čas si nájde aj na prerábku nehnuteľností. Práve skúsenosti v tejto oblasti zúročila pri rekonštrukcii svojho starého domu v Banskej Štiavnici. A stálo to za to. Veď pozrite na tú idylku!

Lucia Ďuriš Nicholsonová trávi čas v Banskej Štiavnici veľmi rada, preto nie je prekvapením, keď ju stretnete brázdiť historickými uličkami. Už pred niekoľkými rokmi si tu kúpila starší domček, ktorý si postupne svojpomocne zrekonštruovala. Ako vidieť na fotografiách, snažila sa zachovať všetky pôvodné prvky, čo sa jej aj podarilo. Fotografie svojej milej nehnuteľnosti občas zverejňuje aj na sociálnych sieťach.

Už v minulosti sa vyjadrila, že by sa raz do chalupy rada presťahovala a venovala by sa tu písaniu knihy. „Nech je vonku pľušť, aká len chce. Nám je teplo v našej štiavnickej chalúpke, v ktorej sme si takmer všetko urobili vlastnými rukami,“ napíslala k zverejneným fotografiám interiéru nehnuteľnosti europoslankyňa.