Pochod za mier, ktorý sa konal minulý piatok v Lučenci skončil drobným incidentom. Medzi ľudí, volali po ukončení vojny na Ukrajine, nabehol študent medicíny Matúš zahalený v ukrajinskej vlajke. Obe strany s rozdielnym názorom si skočili do vlasov. Prípad zverejnil denník N. Prípad už rieši polícia.

"My chceme mier! Slovensko, Slovensko! Nech žije mier! Preč z Európskej únie! V jednote je sila!" kričali Slováci, ktorí sa zúčastnili pochodu. Medzi nimi aj študent medicíny Matúš. Na videu z pochodu je vidieť, ako omotaný v ukrajinskej vlajke stojí uprostred davu.

To nenechalo chladných ľudí, ktorí sa pochodu zúčastnili a začali mu nádávať. "Ja mu iba hovorím, nech vypadne z tadeto do p... preč. Vypadni si na Ukrajinu do p..., tam si ľahni a vypadni, ťahaj, ti vravím,. Neusmievaj sa ako k..., rozumieš ma?!" kričí na študenta jeden z mužov a pridáva ďalšie vulgarizmy.

Na videu je vidieť, ak napätie eskaluje a študent mimo záber kamery zrejme dostáva slabšiu facku. Vzápätí si drží líce. "Nebite ho! Nebite ho! Správajte, sa hej?" kričí niekto. "Ťahaj ti vravím. Choď si tam bojovať, kto ťa platí?" Budeš provokovať?" ozýva sa krik. "Nechajte ho, chlapi," snaží sa upokojiť situáciu niekto iný.

Študent Matúš pre Denník N povedal, že o proteste sa dozvedel zo sociálnej siete. "Bol som doma, keďže je skúškové obdobie a skúšky som už mal spravené. Impulzom, aby som prišiel na tento protest pre mňa bolo to, že som videl videá z rôznych miest, kde ľudia skandujú rôzne veci ako Vivat Putin! Nech žije Putin a kde sa tento mierový pochod len hrá na mierový, ale väčšina ľudí je tam za výhru Ruska," hovorí.

Sťažoval sa, že ľudia ho slovne urážali a kričali na neho. "Aj mi napľuli do tváre a snažili sa ma vyhodiť z tohto pochodu. Aj ma strčili na zem a následne aj kľačali na mne na zemi," opísal situáciu.

AKO SA K TOMU POSTAVIL ŽUPAN LUNTER A ĎALŠÍ UČITELIA NÁJDETE TU >>>