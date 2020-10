Od soboty 24. októbra by mali ľudia z dôvodu spomalenia šírenia koronavírusu zostať prevažne doma, platí totiž zákaz vychádzania. Dovolený je len nákup potravín, drogérie či liekov, testovanie, ísť do práce, vyprevadiť dieťa do školy, vyvenčiť zviera do 100 metrov od bydliska či pobyt v prírode v okrese bydliska. Vychádzať von sa môže len v noci v čase od jednej do piatej hodiny rannej.

Na základe nových opatrení to už v piatok vyzeralo najmä na bratislavských cestách či v obchodoch bláznivo, ľudia sa dali na hromadný útek z hlavného mesta a mnohí nakupovali tak, ako keby bolo zakázané aj to.

Na snímke je Bratislava počas núdzového stavu zapričinením koronavírusom. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Bratislava sa tak v sobotu zmenila na mesto duchov. V uliciach je možné vidieť len zopár ľudí a nákupné centrá zívajú prázdnotou. "Nikde nie je ani nohy. Vôbec žiadni ľudia," povedala nám Petra (31), ktorá pracuje v obchode s dámskou módou v centre na nábreží Dunaja.

Aj na známom trhovisku na Miletičovej ulici nakupuje či predáva dnes len veľmi málo ľudí a v centre sa tiež poneviera len zopár jednotlivcov. Tí sa zrejme vybrali na nákup či do práce, keďže iné činnosti vonku ani nie sú povolené.

Na snímke je Bratislava počas núdzového stavu zapričinením koronavírusom. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Napriek tomu, že pobyt v prírode v rámci bydliska je možný, na Kolibe sme stretli niekoľko rodičov s deťmi. "Išli sme sa trochu nadýchať čerstvého vzduchu," povedala nám Lucia (42), ktorá má dve deti, Mišku (6) a Adama (8). Od vychádzky zrejme odradilo mnohých aj sychravé počasie. Lockdown na Slovensku bude platiť do nedele 1. novembra.