Analytici z Dáta bez pátosu to na sociálnej sieti napísali jasne: Krajina si žije svojím životom, teplo vírusu nepraje, ale ľudia ožili. Vo Vysokých Tatrách, ale i v Malej či Veľkej Fatre to veru na lockdown nevyzerá!

Podľa údajov z mobilných telefónov sa naša mobilita zvýšila. Výstižne to na sociálnu sieť napísali analytici z Dáta bez pátosu: "Krajina si žije svojím životom, teplo vírusu nepraje, ale ľudia ožili. Pol národa sa drží doma a už 10. týždeň sa nikam nehýbe. Druhá polovica národa chodí do práce, do prírody, do mesta, do tajných krčiem, kaderníctiev a aj na pobyty do penziónov, maskujúc si michalovskú značku auta v horách čečinou (vďaka za úprimné správy na náš email)."

A čo sa týka lockdownu, na ten majú takisto veľmi jasný názor: "Takže lockdown nemáme ani francúzsky (so zákazom vychádzania po 18:00), ani maďarský (so zákazom vychádzania po 20:00) a ani žiaden iný. Sme krajina fejkových titulov na fejkových univerzitách a uzavrime to tým, že máme po relatívne ostrom lockdowne od 4. januára do plošného skríningu od 18. januára fejk lockdown."

Ich slová potvrdzujú aj naše skúsenosti zo slovenských hôr. Tam mnohí Slováci ušli pred lockdownom, takže v niektorých strediskách to vyzerá ako v čase vrcholiacej sezóny. Vysoké Tatry sú plné - a zďaleka tam nie sú tam iba ľudia z popradského okresu!

Na bežky a na skialp

Lenže plno je aj v Malej či Veľkej Fatre. Chodia sem turisti z Bratislavy, aj z Košíc. Povolenie cestovať medzi okresmi cítiť na horách veľmi citeľne.

Od prvého víkendu, čo vláda odobrila cestovanie do prírody medzi okresmi, zažívajú hory nápor turistov. Keďže lyžiarske strediská sú zatvorené, ľudia si zvolili náhradu v podobe bežkovania a skialpu. Policajtov, ktorí by dodržiavanie opatrení kontrolovali, sme vo fatranských strediskách nestretli.

Skialpinizmus je v súčasnosti veľmi obľúbený. Za ním chodia mnohí aj do strediska Turecká – Krížna vo Veľkej Fatre. Práve z Tureckej štartuje skialpová trasa na najvyšší štít Veľkej Fatry Krížna. Takže na svahu to často vyzerá tak, akoby boli pustené lyžiarske vleky.

Skialpinisti na Krížnej v piatok 26. februára. Zdroj: Lukáš Trepáč

Množstvo skialpinistov šliapalo na najvyšší vrch Veľkej Fatry z malej dedinky Turecká. Parkovisko v obci bolo plné áut, nedalo sa zaparkovať, mnohé stáli po okrajoch cesty. Miestni nám potvrdili, že toľko áut tu od nového roka ešte nebolo.

Bolo vidno autá najmä z Banskej Bystrice a Zvolena, ale zahliadli sme aj autá z Krupiny, Martina, Prievidze, Starej Ľubovne, či Trenčína. Mnoho bolo áut s bratislavskými EČV, avšak väčšina boli firemné vozidlá, ktorými sa sem doviezli miestni.

Skialpová zjazdovka na Krížnej. No kto jej odolá! Zdroj: Lukáš Trepáč

Podobná situácia bola aj v susednej Malej Fatre, kde zažívajú nápor skialpových turistov. Stredisko vo Vrátnej od 5. februára spoplatnilo zasnežený areál na Pasekách sumou 5 eur pre sánkarov a skialpinistov, peší zaplatia 3 eurá. Argumentujú, že mali vysoké prvotné náklady na zasneženie svahu. Spoplatnenie zdôvodňujú ale aj enormným počtom návštevníkov počas pandemických opatrení.

Nepochodili by ste ani pri zháňaní skialpového výstroja. Všetky požičovne v okolí nám potvrdili, že majú beznádajne vypožičané všetky kusy. Rezerváciu výstroja treba robiť aj týždeň vopred. Požičanie skialpového setu stojí 25€ na celý deň, na pol dňa 18€.

Chodíte v tomto období do hôr?

