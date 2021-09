Leto končí, vyťahujte SVETRE: Meteorológovia VARUJÚ, teploty klesnú na bod MRAZU!

Leto ešte oficiálne neskončilo, no pri rannej ceste do práce či do školy nás už potrápi štipľavá zima. Meteorológovia vydali na najbližšie dni výstrahy, s mrazmi bude musieť rátať veľká časť krajiny.