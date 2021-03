Známy športový lekár Pavel Malovič sa počas dopingových skúšok viackrát stretol so športovcami, o ktorých sa až neskôr dozvedel, že sú pozitívni. Covidová prevencia je preto preňho veľmi dôležitá. Pozrite sa, ako sa chráni.

„Respirátor FFP2 je číslo jedna v ochrane a treba ho poctivo nosiť. Nie je to nič pohodlné, ale je veľký rozdiel v účinku pri nosení KN95 a FFP2, prípadbe v porovnaní s rúškami. Odporúčam nosiť pri každej príležitosti FFP2,“ hovorí Malovič.

Zabúdame na oči a ruky

Podľa neho však mnohí, ktorí rúška nosia, zabúdajú na ruky. „Ľudia si zakryjú nos a ústa, ale málokto si dá rukavice, lebo sa im to zdá smiešne, ale zabúdajú, že sa chytáme kľučiek, kde vírus prežije aj tri dni. Podobne tlačidlá vo výťahu, či nákupné vozíky v obchode. Problém je, že reflexným spôsobom si tou istou rukou chytíte oko a slzným kanálikom sa vírus do vás môže dostať,“ pripomína skúsený lekár a pridáva aj vlastný miniprieskum.

„Hľadali sme príčinu nakazenia u viacerých pacientov, ktorí všetko dodržiavali, nosili aj FFP2, a niektorí pripustili, že si zle dezinfikovali nákupný vozík alebo chytili kľučku, ktorú pred nimi chytil aj niekto iný a ten si mohol predtým napríklad kýchnuť do ruky. Keď si potom mimovoľne chytili oko, bolo to tam,“ konštatuje.

Ako sa chráni lekár

„Ja osobne dôverujem prevencii pomocou výživových doplnkov. Každý deň pijem lyžičku oleja z čiernej rasce, teda černušky siatej a dávam si tiež enzým Lyzozým, ktorý má človek normálne v slinách, ale čistenie zubov a rôzne úste vody znižujú jeho hladinu a potom je sliznica oveľa náchylnejšia na príjem akéhokoľvek infekčného votrelca. Preto nezaškodí dva-trikrát denne rozpustiť si v puse jeden lyzozým, čo sú tabletky,“ prezradil Malovič.

Vo viacerých štátoch najnovšie používajú na zvýšenie inunity aj výťažky z konope. Nie z marihuany, ale CBD. Sú to vrecúška a tekutina z nich sa dáva pod jazyk. Rozšírené je to najmä v Rakúsku. „Väčšinou sa to používa, keď už v sebe niečo máte, keď vám vyjde pozitívny test,“ zdôrazňuje lekár.

Vitamíny aj výplach

Podľa neho je dobré na ochranu pred koronavírusom užívať D3, aspoň 5000 jednotiek, Céčko aspoň 1000 a tiež Betaglukán. „Zinok je tiež dobrý a, samozrejme, piť dostatok tekutín. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí berú nejaké salicyláty, ako prevenciu krvnej zrážanlivosti, čo sú napríklad srdciari, ktorí berú povedzme Anopyrin, sú náhodne, ale účinne chránení proti mikrotrombotizácii, teda vzniku krvných zrazenín. Ale treba tiež vedieť, že sa salicylát treba brať po jedle, aby nespôsobil iné problémy,“ pripomína.

Dôležité je tiež, že predovšetkým si treba chrániť cesty, kadiaľ sa vírus do nás dostáva najčastejšie, teda ústa a nos. Aj keď si ich chránime rúškom, dobré je prepláchnuť si nos slanou vodou či sprejom s morskou vodou a lyzozýmom chrániť sliznicu jazyka a celej ústnej dutiny. Slanou vodou môžete aj kloktať.

„A nesmieme nezabúdať na pohyb na čerstvom vzduchu,“ pripomína športový lekár s tým, že pri nosení respirátorov sa nevypláca švidľovať. Oklamať môžete len seba samého...