Obľúbený slovenský spevák Dušan Grúň, má dôvod na radosť. Dnes je totiž jeho veľký deň - oslavuje svoje 80. narodeniny, čo aj patrične oslávi so svojími speváckymi kolegami v rámci narodeninového koncertu. Vedeli ste však o tomto spevákovi s charakteristickým zamatovým hlasom, toto?

Dušan Grúň (80) si už niekoľko rokov užíva zaslúžený dôchodok. Dni oddychu trávi prevažne so svojou manželkou Majkou a stále sa venuje tomu, čo miluje najviac - spievaniu. Rovnako tomu bude aj dnes a svoje okrúhle narodeniny oslávi na pódiu. Večer sa totiž uskutoční jeho narodeninový koncert v bratislavskom kultúrnom dome na Vajnorskej, kde mu prídu zaspievať a zagratulovať osobnosti ako Peter Stašák, Marcela Laiferová, Karol Konárik, Otto Weiter, Maja Velšicová, Petra Maxin, Vlasta Mudríková a mnohí ďalší.

Vedeli ste však o ňom, čo na seba v minulosti prezradil v jednom z rozhovorov pre kosice.korzar.sme.sk?

1.) Rád chodieva na jarmoky, lebo mu pripomínajú jeho detstvo. Aj dnes, ak vystupuje na podobnej akcii, rád si poobzerá stánky. Raz na jednom zakúpil svojej manželke perníkové srdiečko.

2.) Narodil sa v Žiline, ale na strednú školu chodil do Košíc. Na vysokej škole v Ostrave študoval za hutníckeho inžiniera, no po 6. rokoch štúdium kvôli hudbe zanechal.

3.) Ako malý chlapec našiel u starej mamy husle. "Ja som tie husle chytil do ruky a prstom som na tom jednom sláku vybrnkal Medveďku, daj labku a slovenskú hymnu. Keď to počula stará mama, hneď mi tie husle dala.” Potom ho rodičia zapísali do hudobnej školy.

