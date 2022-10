Máloktorá relácia vyvolala v Slovákoch väčší záujem, ako osudy niekoľkých osamelých mladých mužov zo šou Mama, ožeň ma. Zabudnúť sa však nedá ani na ženskú časť účinkujúcich. Jednou z nich je napríklad Martina, ktorá sa snažila zaujať Tibora.

Žilinčanka si do poslednej chvíle živila v srdci nádej, že sa do nej Tibor nakoniec zamiluje, no ten mal jasno od už začiatku. Naivné dievča mu prekážalo prakticky odkedy ju spoznal. Martina si tak lásku v šou nenašla a domov odchádzala nešťastná, uplakaná a ponížená.

Teraz však akoby sa rozhodla zmeniť si život. Opravila si zuby a pôsobí šťastne. Veď posúďte sami v GALÉRIÍ>>>.