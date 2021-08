Autorkou návrhu je Ľubica Šusteková, ktorá učí odborné kreslenie a modelovanie v Strednej priemyselnej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste. "Hlavný podnet vyšiel od kováčov. Je jednoduché to navrhnúť, nakresliť, ale ťažšie je to realizovať. Takže celá realizácia a všetky úpravy sa už dorábali spolu s majstrami kováčmi," povedala Šusteková.

"Nič nebolo presne dané, takže sme sa držali hrubého náčrtu a bolo to o tvorivosti a voľnosti. Škoda, že nám to korona pokazila. Prvotná myšlienka bola, že to budú robiť iba žiaci. Ale neboli v škole a oddrel si to jeden z nich na výnimku. Kým spolužiaci sedeli doma, on robil so mnou. A keď sa dalo, zabrali na tom aj ostatní chalani," uviedol umelecký kováč Jozef Hodás s tým, že čaká, či budú na lavičke pribúdať zámky a odkazy zamilovaných.

Lavičku lásky vytvoril s umeleckým kováčom Mirom Hromadom a umeleckou grafičkou Miriam Šustekovou rodenou Kadrliakovou. "Mesto nakúpilo materiál zhruba za 3000 eur. Ale celá práca bola na umeleckých kováčoch a autorke diela. Čiže pridaná hodnota je niekoľkonásobne vyššia ako cena materiálu. Chceli sme sa pochváliť prácou našich umeleckých kováčov. Majú vystavené diela po celom Slovensku aj za hranicami. Doma ešte nemali nič, tak vznikla táto idea. Veľmi sa z toho teším," uzavrel primátor Kysuckého Nového Mesta.