Nárast celkového počtu žiakov základných škôl v porovnaní s minulým školským rokom je podľa informácií rezortu školstva o 23 425 žiakov. Do stredných škôl vrátane špeciálnych sa vráti celkovo 191 121 žiakov. Medzi nimi je aj 42 105 prvákov.

Treba sa v škole testovať?

Začiatok školského roka poznačili aj prísne hygienické opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. V novom školskom roku sa nebude vyžadovať ani test na COVID-19. V prípade pozitívneho prípadu sa má postupovať podľa vyhlášok. Školy sa budú riadiť takzvaným školským semaforom.

Ministerstvo odporúča:

minimalizovať miešanie tried

dodržiavať ranný filter

zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov škôl.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá tri a viac za sebou nasledujúcich dní, rodič predloží škole písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

Aká dlhá bude karanténa

V súčasnosti pokračujú diskusie medzi ministerstvom školstva, rezortom zdravotníctva a hlavným hygienikom k téme skrátenia karantény. Aktuálne je platná vyhláška, ktorá hovorí o 14-dňovej karanténe. „Chceme skrátiť karanténu na sedem alebo desať dní,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Ďalšou požiadavkou je možnosť, aby učitelia a deti mohli ísť po piatich dňoch na PCR testy. „Ak by bol PCR test negatívny, tak by sa mohli vrátiť späť do školy,“ priblížil šéf rezortu školstva.

Budú deti kloktať?

Podľa Branislava Gröhlinga je zaočkovanosť zamestnancov škôl 68-percentná, v niektorých okresoch je to 70 až 75 percent. Záujem zo strany rodičov o samotesty bol vraj veľký, požiadalo o ne viac ako 400-tisíc záujemcov. O kloktacie testovanie prejavilo záujem okolo 80-tisíc rodičov. Viac ako 400-tisíc rodičov požiadalo o samotesty.

Do školských lavíc si posadalo 706 825 žiakov. A na čo sa najviac tešili? Klára (10), Teo (10) a Petra (9) z Malého Šariša sa už nevedli dočkať stretnutia so spolužiakmi. Nelka (6) z Bratislavy, ktorá ide do prvej triedy bola najviac zvedaná na pani učiteľku.

„Ja sa do školy sa teším hlavne na to, že už budem piatačka bez družiny a môžem chodiť sama domov, ale aj na spolužiačky ktoré som počas leta nevidela a tiež na nové učiteľky a predmety,“ vysypala Isabelka (10) z Bratislavy jedným dychom.