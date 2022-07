Začiatkom mesiaca sme informovali o tom, že v Tatranskom národnom parku (TANAP), spúšťajú dobrovoľné vstupné. „Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici aktuálne uvažuje nad zavedením dobrovoľného, nie povinného vstupného,“ napísal nášmu denníku Peter Spitzkopf z Tatranského národného parku (TANAP). O presnom termíne, kedy začnú vstupné pýtať bude podľa neho verejnosť včas informovaná.

Zároveň však hovorí o tom, že všetko záleží od toho, ako vyriešia technické záležitosti. "Je totiž našou snahou, aby si každý, kto bude mať záujem, mohol prostredníctvom transparentného účtu skontrolovať, na aký účel boli vy­užité jeho finančné prostriedky. Výška príspevku bude čisto na uvážení samotného návštevníka,“ dodáva.

Peniaze, ktoré by sa im podarilo získať by národný park použil na údržbu a zlepšenie turistickej infraštruktúry. "Súčasťou dobrovoľného poplatku za vstup by malo byť aj poistenie v horách," povedal šéf TANAP-u Pavol Majko pre Denník SME. V zahraničí nie je vstupné do národných parkov ničím novým. V poľskej časti Tatier sa platí symbolický poplatok 8 zlotých za dospelú osobu, čo je predstavuje 1,70€.

"O zavedení vstupného uvažuje aj NP Malá Fatra, pričom NP Slovenský raj už čiastočne toto opatrenie realizuje," vysvetľuje Kristína Bocková, hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR. V Slovenskom raji už ako dospelý zaplatíte 1,5€ na celý deň.

Oslovili sme preto aj Michala Kalaša, riaditeľa správy Národného parku Malá Fatra. Ten sa však s nami priveľmi baviť nechcel. "Toto zatiaľ nie je téma dňa a určite to nebude v tomto roku. Práve preto, aby sa systém nastavil (výška vstupného, systém platenia/kontroly a hlavne použitie prostriedkov) to nemienime uponáhľať. Zároveň sa musí vec prebrať s vlastníkmi pozemkov. Jednoducho, musí byť na tom zhoda. Dávať akékoľvek termíny a sumy by bolo nateraz neprofesionálne," vyjadril sa.

O niečo viac zhovorčivejší bol však pre Denník SME, ktorý informuje, že na zavedenie vstupného si už dali urobiť tri monitoringy. Tie mali za účel zistiť ochotu ľudí platiť vstupné do národného parku. Výsledky sú už na svete a hovoria jasne - až 87% ľudí by nemalo problém zaplatiť za návštevu a väčšina z nich je ochotná zaplatiť 3,68 eura. "Určite nepôjdeme nad túto sumu vyššie," reagoval Kalas.

Anketa Ste ochotný zaplatiť za vstup do národného parku? Áno. 20% Nie. 68% Záleží aj od toho, či bude súčasťou vstupného poistenie. 10% Ako v ktorom. 2% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

