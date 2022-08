"Podľa mňa, posledné štyri roky pre Bratislavu sú roky stratené. Možno sú to tvrdé slová, ale v regionálnej politike som dlho a viem porovnávať štyroch primátorov. Bratislava nám bola doslova ukradnutá Teamom Vallo," vysvetľuje Kusý v relácií Karty na stôl s Norom Dolinským s tým, že niekto to možno na sebe necíti, no odrazu je pravda iba jedna a to tá ich (Teamu Vallo). "Kto má iný názor, chcú mu vysvetliť, že nie je správny. A kto nepochopí, tak je hlúpy. Keď v tom stále zotrváva, tak je nepriateľ. A to je podľa mňa neprijateľné."

Tam to však podľa neho ani zďaleka nekončí. Problémov je vraj viac a to najmä v oblasti financií. "Bratislava nikdy nemala tak veľa peňazí, ako posledné štyri roky a to i napriek covidu. Zvýšené dane z nehnuteľností, viac peňazí zo štátu, celé to parkovanie, to je ďalšia daň. Developerská daň. Toľko peňazí nikdy nebolo a s tým sa oni hrajú, ako deti," tvrdí starosta Kusý a dodáva, že jednoducho rozhadzujú na blbosti. Aby toho nebolo málo, Kusý hovorí, že Bratislava stagnuje. "Prepáčte, ale to, že sa vysadia stromy konečne, to, že sa sadia stromy do kochlíkov a robia dočasné riešenia, to, že sa opravujú chodníky... To nie je rozvoj mesta!"

Je známe, že súčasný primátor Matúš Vallo si niekoľkokrát zvýšil plat. Starosta Kusý na to reaguje, že on sa v porovnaní s Vallom zachoval skôr opačne. "Ja som si v tom čase, keď prišiel covid a človek nevedel, čo bude, jednoducho znížil plat na zákonné minimum," reaguje Kusý a dodáva, že to neurobil pre skvelé PR, ale aby ukázal ľuďom, že sa musí šetriť a začína sa priamo od neho. "Naopak zase oni nežiadali zvýšiť platy v tomto období. Nakoniec, paradoxne, sme zatiahli výdavky tak, že sme nikdy nemali vyšší prebytok. Išlo asi o 1,4 milióna EUR."

Kusý ďalej vysvetľuje, že podľa neho je tak zlá doba, že primátor, starostovia a poslanci sa budú musieť zjednotiť a začať robiť skutočne pre ľudí. Pre neho aktuálne končí tretie volebné obdobie. "Máme za sebou viac, ako 100 projektov. Investičných, opráv, revitalizácie. Niektoré sú moje obľúbené. Napríklad, keď sa pozerám ako vyzerajú školy či parky. Najviac ma však teší, že to, čo robíme sme robili participatívnym spôsobom, teda za účasti obyvateľov miestnej komunity." Tento štýl by si Kusý želal preniesť aj na mesto. Myslí si, že je dôležité, aby ľudia dokázali spolurozhodovať o tom, čo sa deje v ich okolí.

"Spolurozhodovať, to však znamená, že ich názor musí byť rešpektovaný. Zažil som situáciu, že prišiel ten tím, vysvetlil, ako to bude. Vypočul si pripomienky ľudí. Vysvetlil ľuďom, že ich pripomienky sú neodborné a to bola ich participácia. Ale tak to nefunguje," kritizuje Valla ďalej Kusý s tým, že problémy mali aj s parkovacou politikou. Kvôli tomu, že sa na magistráte nevedeli dohodnúť, museli tomu dopomôcť.

"Komunikovali sme to s mestom. Sľúbili sme ľuďom, že na Tehelnom poli bude parkovanie. Ak to nedokážete, my to urobíme a potom vám to odovzdáme. Iba chceme, aby to bolo kontinuálne, čiže povedzte nám, ako to má vyzerať a my to budeme rešpektovať," vysvetľuje Kusý a dodáva, že nechcel aby to robila externá firma, ktorá si vezme tretinu peňazí. Keď však tieto dáta mestu odovzdali, podľa Kusého magistrát reagoval, že to nie sú schopní akceptovať. "Povedali: ľudia, znovu sa musíte zaregistrovať. Hoci sú podmienky rovnaké, znovu sa musíte zaregistrovať."

Kusý ďalej vysvetľuje, ako ich mesto podrazilo. "Špecifikum Tehelného pola je, že najväčší problém majú ľudia večer. Je tam veľa športovísk. Jediná šanca bola povedať, že po určitej hodine tu môžu parkovať iba rezidenti. Mesto nás podrazilo. Odrazu je možné parkovať kedykoľvek za poplatok. Mestu išlo o to, aby získali čo najviac peňazí a s tým my nesúhlasíme."

S moderátorom sa ďalej bavili o tom, že súčasný primátor Matúš Vallo napriek sľubu nestihne dokončiť projekt petržalskej električky a teda sa nestihne vyčerpať ani 100 miliónový balíček európsky balíček, čo kritizuje aj ministerstvo financií. "Ak je to naozaj tak, pre mesto je to katastrofa. Ono to nie je 100 miliónov EUR. Je to dvakrát 100 miliónov EUR. Je povinnosťou Bratislavy urobiť túto električku, v opačnom prípade sa budú vracať peniaze za most a starú električkovú trať v Petržalke. Ešte z predchádzajúceho obdobia. Druhých sú teraz tie peniaze, ktoré Bratislava nevyčerpala a ak sa nestane zázrak, ani nevyčerpá," vysvetľuje situáciu Kusý. Primátor by podľa neho teraz mal priznať, že to nevyšlo. Peniaze by sa mohli použiť na čokoľvek iné, aby sa neprepadli pre celé Slovensko, keď už o ne prišla Bratislava. Kusý ďalej tvrdí, že Vallo so svojím tímom sa snaží mesto ovládnuť a to aj vrátane mestských častí. "Aj verejne hovorí o tom, že mestské časti by sa mali vzdať časti kompetencií. Je to nezmyselné."

