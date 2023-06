Špičkové slovenské kúpele otvorili letnú sezónu slávnostnou premiérou filmového dokumentu Štvrťstoročie v kúpeľoch – história a budúcnosť. Nasledovalo divadelné predstavenie na termálnych bazénoch pod názvom Príbeh vody v réžii herca a režiséra Antona Šulíka.

Aj keď história kúpeľov je mimoriadne bohatá, až za posledné štvrťstoročie sa im doslova podarilo povstať z popola, na čom má zásluhu súčasný majiteľ Zdeněk Miškolci, jeho otec a syn. „Kúpele zostali v roku 1996 v dezolátnom stave,“ povedal Z. Miškolci o ťažkých začiatkoch.

„V roku 1997 postihla Rajecké Teplice aj kúpele taká potopa, že som sa chcel na to vykašľať, ale ja už z futbalu mám víziu o nejakých možnostiach liečenia a kúpeľov, chodil som kade-tade po svete a hlavne som chcel pre ľudí zrekonštruovať tieto kúpele v inom štýle, aby sa tu cítili ako v rozprávke,“ Z. Miškolci.

Toho mrzelo, keď videl, ako sú v zahraničí kúpele neustále plné, ale na Slovensku akoby skapal pes. „My sme kedysi mávali aj ruskú klientelu, ale bohužiaľ, je tu vojna. Všetci sa modlíme, aby už skončila, pretože to je ekonomická vojna pre celú Európu,“ povedal majiteľ s tým, že k nim chodievajú hostia napríklad aj z Kuvajtu a v kúpeľoch už plánujú kde najnovšie investujú peniaze.

Kúpeľnú sezónu tento rok otvárali tri krásne ženy. Simona Krainová prišla do Rajeckých Teplíc po prvýkrát približne pred ôsmymi rokmi a Spa Aphrodite ju úplne uchvátili. „Od tej dobe sme si to tu zamilovali a navštevujeme toto miesto pravidelne aj s deťmi niekedy aj trikrát do roka,“ povedala krásna česká topmodelka.

Vraví, že tentokrát prišli s manželom po prvýkrát bez detí, pretože tie musia chodiť do školy a oni si chceli užiť relax. „Milujeme to tu. Všetko sa nám tu páči. Je tu absolútne dokonalý servis, služby sú na top svetovej úrovni, hlavne ľudský prístup, obsluha, personál, všetko tu úžasne funguje,“ hovorí S. Krainová.

Tá si okrem iného zamilovala aj prírodu v Rajeckých Tepliciach. „Sme v nádhernej časti Slovenska, milujem chodiť okolo, behám a príroda je tu skutočne nádherná. Tiež keď mám veľký pracovný kolotoč a stres, keď sem prídem, stačia mi štyri dni a som ako vymenená. Tiež tu mám už pripravené procedúry a hrozne sa na ne teším,“ povedal S. Krainová.

Slovenská herečka Karin Haydu chodieva do kúpeľov už roky. „Vždy sa sem nesmierne teším. Dávajú ma tu aj dokopy po úrazoch, ktoré som mala, takže sem nechodím iba relaxovať, ale aj liečiť sa. Tá voda je naozaj zázračná. Dokonca sem chodí jeden človek, ktorý bol na vozíku a po štyroch rokoch začal chodiť. Takže voda má naozaj liečebné účinky, nie sú to len fámy,“ povedala K. Haydu.

Tá oceňuje aj nádherné antické prostredie. „Toto prostredie je jedinečné nielen v rámci Európy, ale myslím si, že aj sveta, čo odzrkadľuje zahraničná klientela, ktorá tieto kúpele rada vyhľadáva,“ povedala herečka, ktorá sa priznala, že po pobyte v kúpeľoch vďaka skvelému jedlu vždy nejaké to kilo priberie.

Do kúpeľov po prvýkrát prišla aj modelka Iva Kubelková. „Pred mesiacom som sem prišla po prvýkrát, vzala som sem aj rodinu a boli sme maximálne spokojní. Moja mamina si tu oddýchla, partnera prestalo bolieť koleno a aj ja som zrehabilitovala svoje vykĺbené rameno,“ povedala I. Kubelková.

Tá oceňuje aj okolie. „Je tu všetko, sú tu termálne pramene, liečivé vody, do toho tá príroda, zeleň a keď ležíte v tom spa, v tej teplej liečivej vode a pozeráte sa na tie zelené lesy, to vám proste nemôže nepomôcť,“ uzatvára modelka s tým, že sa do Rajeckých Teplíc bude určite často vracať.