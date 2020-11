Kultová maďarská kapela Omega dospievala a už nikdy nebude znieť tak, ako to poznajú milióny jej fanúšikov. Do hudobného neba sa totiž odobral jej zakladateľ, klávesista a spevák skupiny László Benkő († 77).

Laci, ako hudobníka volali jeho kolegovia a priatelia, mal už dlhšie zdravotné problémy. Bojoval s rakovinou pečene. V máji ho hospitalizovali kvôli vnútornému krvácaniu. Keď sa zdalo, že jeho zdravotný stav sa zlepšuje a z najhoršieho je vonku, všetko sa zvrtlo a fanúšikovia aj milovníci najpopulárnejšej rockovej kapely v Maďarsku sú dnes v slzách. Kolegovia, spevák János Mecky Kóbor, gitarista György Elefánt Molnár, basgitarista Tamás Misi Mihály a bubeník Ferenc Ciki Debreceni sú v šoku. János Kóbor informoval maďarské média, že Benkőovi zistili metastázy na pľúcach. Čo jeho smrť bude znamenať pre budúcnosť kapely, nie je zatiaľ známe.

Isté je len to, že Laciho, vynikajúceho skladateľa a hráča na klávesové nástroje, flautu, dychové a bicie už na koncerte neuvidíme. Bol neprehliadnuteľný v čiernom klobúku, nohaviciach, veste, pestrej košeli a so šperkom na ľavom uchu. Ostali len spomienkové videá na ich najznámejší hit Gyöngyhajú lány, ktorý v západnej Európe preslávila ďalšia legendárna skupina Scorpions pod názvom White Dove. A, mimochodom, práve Scorpions boli pred 50 rokmi iba predkapelou Omegy...

Zomrel klávesák László Benkő († 77). Fanúšikovia Omegy sú v slzách. Zdroj: archív Omega

Kapela Omega

Jedna z najúspešnejších maďarských rockových hudobných skupín vznikla v septembri 1962. Pri jej zrode boli László Benkő (klávesy) a János Kóbor (spev a rytmická gitara). Spočiatku skupina hrala coververzie britských a amerických rockových skladieb. Zostava skupiny sa hlavne na začiatku často menila. Medzi jej členov patril aj hráč na klávesové nástroje, Gábor Presser, ktorý začal pre skupinu skladať pôvodné piesne. Presser spolupracoval na troch albumoch Omegy, ktoré boli štýlovo príbuzné s hudbou skupiny The Beatles. Neskôr Presser zo skupiny odišiel. Po príchode bubeníka Ferenca Debreczeniho zo skupiny Neoton Família vznikla zostava, ktorá formovala skupinu v nasledujúcich viac ako 30 rokoch. V období 1972 až 1987 vydala desať ďalších albumov, z ktorých väčšina vyšla v maďarskej aj anglickej verzii. Po niekoľkých neaktívnych rokoch sa skupina znovu zišla v roku 1994, spolu s Presserom vystúpila na koncertoch a vydala v roku 1995 album Trans And Dance. Skupina Omega mala výrazný úspech aj mimo Maďarska. V 60. a 70. rokoch bola populárna v bývalom Československu, Poľsku, Juhoslávii, koncertovala aj v Anglicku a v Nemecku, coververziu ich skladby - Dievča s perlami vo vlasoch (Gyöngyhajú lány) naspievala na svoj koncertný album z roku 1995 aj skupina Scorpions (pieseň „White Dove“, ktorú Omega vydala s názvom „Pearls In Her Hair“).

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Páči sa vám hudba a piesne maďarskej kapely Omega? áno 92%

nie 2%

nepoznám túto kapelu 6%

obľubujem iný žáner 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný