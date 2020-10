Kto viac dodržiava nariadenie o povinných rúškach? Starší či mladí? Sme disciplinovanejší než mladí, máme to v sebe, tvrdia skôr narodení Slováci. Mladší oponujú, ak už máte rúška, pozrite sa, ako ich nosíte – hlboko pod nosom, ledva vám zakryjú ústa. V Bratislave a Košiciach sa denník Plus JEDEN DEŇ pozrel, ktorá skupina je naozaj disciplinovanejšia a ktorá na opatrenia „kašle“.

Najväčšie bratislavské trhovisko síce včera kropil dážď, ale desiatky nakupujúcich to aj tak neodradilo. Obyvatelia hlavného mesta sa vybrali na populárnu Miletičku vzorne pripravení, všetci mali rúška. Niektorí síce na ne frflali, ale ochranu si nasadili.

„Rúško je nepríjemné. Má svoj význam, ale opatrenia nám obmedzujú slobodu. Hovoria, že najväčšia hodnota je zdravie a život, ale pre mňa ako demokrata je najväčšia hodnota demokracia a sloboda. Sloboda je viac, ako život. Na Covid zomrelo zatiaľ 70 ľudí. Na chrípku zomiera každý rok vyše 400 ľudí, predtým sme každý rok zatvárali školy a mali sme chrípkové prázdniny, ale doteraz sme rúška nepotrebovali. Nerozumiem tomu, prečo je teraz taká panika. Rúško nosím preto, že je taký príkaz a hrozí vysoká pokuta za jeho nenosenie,“ tvrdil Eduard (66).

Čo sa týka nosenia, starší ľudia podľa neho nosia rúška viac. „Majú obavu, že by sa nakazili, ale viac ako o život sa boja toho, že by ich dali do nejakých barakov do karantény a boja sa samozrejme aj pokuty. Inak by na to kašľali,“dodal Eduard.

Opačný názor mal Milan (63) z Bratislavy: „Myslím si, že mladí sa chránia viac, lebo sú flexibilnejší. Starší na to niekedy zabudnú. Ale keď sú napomenutí, dajú si ich. V autobuse nosia všetci, ale na ulici stretávam veľa ľudí bez rúška, starých aj mladých.“

Nerozhodne to vyznelo podľa ďalšej Bratislavčanky Filomény (69): „Rúška nosia všetci, mladí aj starí, každý chce zostať zdravý.“

Na východe sme sa vybrali na trhovisko na Dominikánskom námestí. Až na malé výnimky, všetci kupujúci mali rúška. Problémom boli skôr predávajúci, niektorí nemali ochranu vôbec, prípadne len pod nosom, alebo iba na brade. Prevládali najmä muži v strednom veku. „Aj mne sa zdá, že najnedisciplinovanejšou je stredná veková kategória, práve z nej vidím najčastejšie ľudí bez rúšok,“súhlasil Martin (35) z Trebišova. Eve (58) z Čiernej nad Tisou a Vojtechovi (70) z Košíc sa však zdá, že ľahkovážnejší sú mladší. „Asi sa upokojujú tým, že choroba častejšie zloží nás starších,“ zhodli sa.

Situáciu v Košiciach monitorovala mestská polícia, tí, ktorí ju zbadali, si rúška okamžite nasadzovali. Keď hliadka niekoho pristihla, riešili to napomenutím. „Rúška si nedávam,“sebavedome vyhlásila štyridsiatnička, ktorá išla „hore bez“ aj s manželom. Keď však zbadali policajtov, muž si rúško nasadil a žena tak urobila po dohovore…

Nosíte rúška vždy a všade?

Pýtali sme sa na východe aj západe Slovenska:

Viliam (55), Košice

Nosím ho naozaj poctivo, nie iba vtedy keď si na to spomeniem. Nejako som si už naň zvykol. Nenosím ho len v lese.

Eva (58), Čierna nad Tisou

Správam sa zodpovedne k sebe aj k svojmu okoliu, preto ho nosím všade, okrem domova. Nariadenia rešpektujem.

Vojtech (70), Košice

Rúško mám stále, som v rizikovej kategórii, trápia ma aj iné choroby, navyše chcem ochrániť aj moju rodinu.

Martin (35), okres Trebišov

Som typ, ktorý dodržiava to čo sa vyžaduje. Chcem byť zdravý.

Milan (63), Bratislava

Rúško nosím, lebo je to potrebné, chcem sa chrániť pred tými, čo sú nakazení a tiež nechcem nikoho nakaziť, aj keď som zatiaľ zdravý.

Eduard (66), Bratislava

Nosiť rúško je nepríjemné. Myslím si, že rúško má svoj význam, ale opatrenia hlavného hygienika nám obmedzujú slobodu.

Anketa Rešpektujete nariadenie o nosení rúšok? áno 90%

nie 7%

občas 2%

nechcem odpovedať 1% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

