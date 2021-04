Meteorológovia však varujú, že podobný scenár sa môže udiať v najbližších minútach aj v ďalších okresoch na Slovensku.

Všetko začalo krátko po 16. hodine. Hlavné mesto najprv zasiahlo husté sneženie, no po niekoľkých minútach sa situácia zmenila k horšiemu. Sneženie v spojení so silným vetrom vyústilo do snehovej búrky. Tá našťastie nenarobila žiadne škody ani obmedzenia v doprave.

Podľa iMeteo prvé blesky priniesla búrka do oblasti Lozorna a Záhorskej Vsi, kde vyprodukovala zhruba 20 bleskov. Následne sa búrka dostala do oblasti Malých Karpát, do oblasti Marianky a Borinky, kde bola najvýraznejšia. Z tejto oblasti si to už búrka namierila priamo nad centrum Bratislavy.