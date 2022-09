Oceliarne U. S. Steel Košice začali od pondelka (5. 9.) s plánovaným odstavením jednej z troch vysokých pecí. Odstávka vysokej pece číslo dva bude trvať 60 dní. To však nie je všetko.

Košický U.S. Steel vypína vysokú pec! Firma avizuje PREPÚŠŤANIE zamestnancov a to NIE JE všetko

"Naše zariadenia naďalej prevádzkujeme v súlade s požiadavkami zákazníkov a podľa toho upravíme naše harmonogramy údržby," potvrdil v stredu pre TASR hovorca oceliarní Ján Bača.

Veľký nárast cien energií zasiahol aj oceliarsky podnik. "Na rast cien energií bude musieť rázne zareagovať Európska komisia a aj naša vláda. Energeticky náročný priemysel musí poznať podmienky, za akých tu bude možné podnikať v ďalších mesiacoch. V súčasnosti je veľmi ťažké naplánovať a zabezpečiť chod priemyselných podnikov," skonštatoval hovorca.

V U. S. Steel stále trvá štrajková pohotovosť, hlasuje sa o štrajku

V oceliarňach U. S. Steel Košice naďalej trvá štrajková pohotovosť a prebieha hlasovanie o vyhlásení štrajku. Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odbory pre spor v kolektívnom vyjednávaní ešte 25. apríla.

"Čo sa týka rastu miezd, nedohodli sme sa, pretože to je stále podmienené rastom pracovnej doby. Preto zbierame podpisy, ideme cestou našej legislatívy, to znamená možnosť vyhlásenia štrajku," potvrdil v stredu pre TASR predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga. Výsledok hlasovania o štrajku by mohol byť známy budúci týždeň.

Za hlavné dôvody štrajkovej pohotovosti odborári označili neochotu zamestnávateľa adekvátne zvyšovať tarifné mzdy pre tento rok a jeho snahu o ďalšie predlžovanie týždenného pracovného času. Dohodu o dodatku ku kolektívnej zmluve neprinieslo ani rokovanie za účasti sprostredkovateľky, jej predložené návrhy odbory odmietli ako neprijateľné.

Odborári chcú udržať pracovný čas na úrovni 35,5 hodiny. Podľa minuloročnej dohody zamestnávateľ pritom môže natiahnuť pracovný čas na vybraných strediskách o dve hodiny týždenne, maximálne však na tri mesiace. Ďalšie predĺženie je podmienené schvaľovaním cez odborovú organizáciu, maximálne však na ďalšie tri mesiace.

"Chceme to udržať a zároveň chceme, aby stúpli tarifné mzdy o 80 eur, čo sme navrhovali ešte s účinnosťou od 1. apríla. Dnes máme september a všetci vieme, akú dobu žijeme, dobu vysokej inflácie, nestability, energetických kríz a všetkých dosahov na zamestnancov, občanov SR," povedal Varga. Zamestnávateľ podľa neho navrhuje zmenu modelu možného predĺženia pracovného času v mesiacoch z 3 + 3 na 6 + 3 a pre okruh zamestnancov, ktorí robia na tzv. rannej zmene, prechod pre všetkých z 35,5- na 37,5-hodinový týždenný pracovný čas.

"Samozrejme, že sme ochotní aj rokovať. Od 1. augusta, odkedy zbierame podpisy, už sme sa dvakrát so zamestnávateľom stretli a výsledkom je motivačný program pre zamestnancov. Keďže zamestnávateľ sa rozhodol redukovať počet zamestnancov, dohodli sme sa na tom, aby to bolo za atraktívnu jednorazovú odmenu vo vzťahu k odpracovaným rokom," skonštatoval Varga. K podmienkam patrí, že pracovné miesto toho, kto odíde z oceliarní, bude zrušené.