K dosiahnutiu 65-percentnej zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov, vďaka ktorej by sa Košice vyhli čiernej farbe na COVID semafore a naprísnejším opatreniam, chýba len pár desiatok podaných vakcín.

Uviedol to v stredu predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka s tým, že kraj a hokejový klub HC Košice chcú osloviť skupinu východniarov, ktorá môže prispieť k dosiahnutiu "covidového žolíka".

Ak vo vekovej kategórii ľudí starších 50 rokov stúpne počet zaočkovaných na 65 percent, farba okresu sa na COVID semafore môže posunúť o stupeň nižšie. Aktuálne sú Košice v bordovej farbe a hrozí im prechod do čiernej.

"Koncom októbra bolo v Košickom kraji zaočkovaných takmer 60 percent obyvateľov nad 50 rokov, konkrétne v Košiciach to bolo 63,2 percenta. K dosiahnutiu hranice, vďaka ktorej by sa už Košice nedostali do čiernej farby, chýba už len pár desiatok podaných vakcín. Spolu s HC Košice chceme východniarov motivovať k očkovaniu dvoma vstupenkami na dva domáce zápasy tohto hokejového klubu," uviedol Trnka.

Vstupenky môžu získať ľudia nad 50 rokov, ktorí sa prídu v sobotu zaočkovať na hokejový štadión. Simulovaná očkovacia kója bude zriadená v priestoroch press centra, krajský výjazdový očkovací tím bude očkovať od 10.00 do 16.00 h.

Zdravotníci zaočkujú každého fanúšika, a to bez ohľadu na to, či si príde po prvú, druhú alebo tretiu dávku. Očkovať budú jednodávkovou vakcínou Janssen aj dvojdávkovou očkovacou látkou od výrobcu Pfizer/BioNTech.

