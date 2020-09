Piati študenti Prešovskej univerzity (PU) v Prešove pochádzajúci z Ukrajiny, ubytovaní v karanténnom zariadení univerzity, boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Podľa prorektorky univerzity Jany Burgerovej sú v dobrom zdravotnom stave, izolovaní na samostatnej izbe a zostávajú v karanténnom zariadení do absolvovania ďalšieho testu.

Zahraničným študentom prichádzajúcim z krajín červenej zóny, ktorým bolo pridelené ubytovanie v Študentskom domove PU, univerzita proaktívne ponúkla možnosť podstúpiť povinnú domácu izoláciu vo vybranom internáte, ktorý vyčlenila ako karanténne zariadenie. Ešte predtým sa museli preukázať negatívnym testom z domovskej krajiny nie starším ako 96 hodín.



Na ponuku ubytovania sa vo vybranom internáte zareagovalo podľa hovorkyne univerzity Anny Polačkovej 322 študentov pochádzajúcich prevažne z Ukrajiny a jedna zahraničná lektorka. Ostatní sa rozhodli absolvovať povinnú päťdňovú karanténu v súkromných zariadeniach.



"Z celkového počtu 323 študentov ubytovaných v karanténnom zariadení bolo doposiaľ otestovaných 210 študentov, 205 je negatívnych, piati boli pozitívne testovaní na COVID-19,"uviedla prorektorka PU Jana Burgerová. Univerzita má situáciu podľa jej slov pod kontrolou a koordinuje ju spoločne s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove.





"Študenti, ktorých výsledok testu bol pozitívny, sú v dobrom zdravotnom stave, nemajú žiadne príznaky ochorenia, izolovaní sú na samostatnej izbe a zostávajú v karanténnom zariadení, pokiaľ neabsolvujú ďalší test,"zdôraznila Burgerová.



V izolácii ostávajú aj všetci študenti v karanténnom centre, kým nedostanú negatívny výsledok slovenského PCR testu, pričom laboratórnej diagnostike sa študent musí podrobiť najskôr v piaty deň izolácie. Následne budú študenti z karanténneho zariadenia presunutí na internát, ktorý im bol riadne pridelený.



Zriadením karanténneho centra univerzita podľa Burgerovej predišla následným komplikáciám, ktoré by boli spojené s voľným pohybom študentov po meste. Zdôraznila, že sa to týka študentov bývajúcich v študentských domovoch univerzity, a nie študentov, ktorí bývajú v súkromných zariadeniach či privátoch.



V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vedenie PU prijíma viaceré opatrenia platné od začiatku nového akademického roka, ktorý oficiálne spustí 21. septembra. S prezenčnou formou vyučovania začne 28. septembra. Okrem toho, že zamestnanci aj študenti musia mať v priestoroch univerzity rúško alebo ochranný štít, vedenie odporúča používať aj rukavice.



"Vo všetkých prednáškových miestnostiach s kapacitou vyššou ako 50 miest univerzita zabezpečí zariadenia na dezinfekciu rúk, tie sú inštalované aj pri vstupe do všetkých univerzitných objektov. Pri vzdelávacích aktivitách, na ktorých sa má zúčastniť viac ako 50 osôb, je potrebné v miestnostiach aplikovať šachovnicové sedenie študentov,"dodal rektor univerzity Peter Kónya.