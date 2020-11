Letná lyžiarska hala, ktorá sa má postaviť na Donovaloch, je mimoriadnym zásahom do životného prostredia. Povedal to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) po štvrtkovom rokovaní vlády.

Podotkol však, že ak posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré prešlo v tejto veci pod envirorezort, dopadne dobre, nebude ho politicky blokovať.

Minister deklaruje, že celý prípad výstavby letnej lyžiarskej haly preskúma z odborného hľadiska a po stanovisku pracoviska ministerstva bude informovať verejnosť. Posudzovanie EIA je podľa Budaja veľmi prísne odborná práca.

Budaj tvrdí, že žiadne posudzovanie EIA nikdy neovplyvňoval politicky alebo svojím názorom. "Ak oddelenie posúdi, že táto lyžiarska hala sa upravila, zmenila a prispôsobila, že nemá vážne dosahy na životné prostredie, tak také stanovisko určite vyjde a ja ho nebudem politicky blokovať," uviedol minister.

Donovaly považuje Budaj za komercionalizované a majú podľa neho ďaleko od divokej prírody. Lyžiarska hala by mala mať viac ako 500 parkovacích miest a podľa Budaja by to bol priveľký zásah áut do tejto lokality.

