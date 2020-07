Dnes odleteli z Bratislavy prví cestujúci do španielskeho letoviska Malaga. Lety zo španielskych destinácií sú povolené od začiatku tohto týždňa po zlepšení situácie v súvislosti s koronavírusom. Z Letiska M. R. Štefánika je možné počas leta letieť pravidelnými linkami okrem Malagy aj na španielsky ostrov Malorka a z nich. Od zajtra bude spustená aj pravidelná letecká linka do Alghera na talianskej Sardínii.

Najviac letov, spolu 8, v súčasnosti vybavuje z Letiska M. R. Štefánika dopravca Ryanair – aktuálne lieta z Bratislavy na Pafos na Cypre, do gréckych destinácií Solún a Korfu, do Dublinu, bulharského Burgasu, španielskej Malorky a Malagy a do Alghera a z nich. Pravidelnú linku zo Sofie do Bratislavy a do Sofie z Bratislavy prevádzkuje dopravca Wizz Air.

Od konca júla by mali z Letiska M. R. Štefánika pribudnúť aj pravidelné lety spoločnosti Smartwings na Rodos, Krétu (Heraklion), Zakyntos či do Larnaky, ktoré využívajú aj cestovné kancelárie pre dovolenkárov. Lety dopravcu Pobeda s pravidelnou linkou do Moskvy a z nej sú v letovom poriadku plánované od augusta, flydubai má naplánované lety do Dubaja a z neho od septembra. Lety budú realizované v prípade umožnenia letov a otvorenia hraníc medzi jednotlivými štátmi. Dopravca Wizz Air plánuje v prípade povolenia letov lietať z Bratislavy na Ukrajinu (Kyjev, Odesa, Ľvov), do Severného Macedónska (Skopje), do Londýna či do ruského Petrohradu a z neho.

Kam je možné aktuálne letieť z Bratislavy:

Cyprus – Pafos

Bulharsko – Burgas, Sofia

Grécko – Solún, Korfu

Írsko – Dublin

Španielsko – Palma de Malorka, Malaga

Taliansko – Alghero