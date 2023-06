Keď Till počas piesne zakričal „Ruky hore“ fanúšikovia šaleli a spievali spolu s ním. „Klobúk dole, ako to Till povedal čisto a ani trochu lámane. Keď to povedal, neveril som, že to išlo z jeho úst úplne prirodzene,“ tešili sa fanúšikovia.

Tí označili koncert za skvele zvládnutý. Čo však zvládnuté podľa nich nebolo, bola dopravná situácia po koncerte. Dostať sa z parkoviska, z areálu letiska chcelo pevné nervy a dlhé hodiny čakania. Viacerí ľudia čakali v obrovských zápchach na letisku aj 5 a pol hodiny.

„Rammstein bol fantastický, tam nie je o čom. Ale inak klasika. Namiesto organizácie totálny chaos,“ povedal jeden z účastníkov koncertu s tým, že domov viacerí dostali po šiestich hodinách, ktoré odstáli v kolóne. „Cesta domov, 50 kilometrov, nám trvala 4,5 hodiny,“ povedala ďalšia fanúšička.

Podľa najväčšieho slovenského fanúšika Ľubomíra Sentpeteryho, ktorý koncert v Trenčíne ohlásil, vyhrali tentokrát tí, ktorí prišli do areálu letiska pešo. Vraví, že koncert samotný mu je ťažko hodnotiť, pretože ho videl v stredu už po ôsmykrát. „Ale ako vždy to bola veľká paráda a ľudia, ktorí boli prvýkrát si odniesli fantastický zážitok na celý život,“ uzavrel L. Sentpetery.

