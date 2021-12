Pre TASR to potvrdili z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) s tým, že Arriva bude teda musieť čo najskôr zabezpečiť obslužnosť kraja vlastnými silami.

"Najrýchlejšie riešenie pre plné fungovanie prímestskej autobusovej dopravy by bola spolupráca oboch dopravcov. Žiaľ, obaja dopravcovia nám oznámili, že pri technických rokovaniach nakoniec k dohode nedošlo," spresnil pre TASR riaditeľ komunikačného odboru BSK Michal Feik. To, že sa Arriva so Slovak Lines nedohodla, upozornil aj denník Nový Čas.

Súťaž Zdroj: archív

Podiel vypravených spojov v regionálnej autobusovej doprave v kraji je v súčasnosti približne 75 percent, v oblasti Malaciek sa už blíži k 90 percentám. "Nedostatok spojov stále jazdí v okresoch Pezinok a Senec," poznamenal Feik.

Predseda BSK Juraj Droba 3. decembra oznámil, že nový a aj bývalý dopravca sa dohodli na spolupráci formou subdodávky. Arriva mala naďalej zostať dopravcom poskytujúcim služby pre samosprávny kraj. Slovak Lines mal formou subdodávky poskytovať svoje kapacity na vybraných linkách.

Arriva, ktorá od polovice novembra prevádzkuje prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, má totiž pre nedostatok vodičov problém s výpadkami spojov, a to najmä v okolí Pezinka a Senca.

