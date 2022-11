Nedávny prípad dvoch chlapcov, ktorí prišli do školy so sekerami, otvoril diskusiu o tom, či je v škole dosť výchovných predmetov. Uznávaný pedagóg a psychológ Miron Zelina v tom má jasno.

Podľa psychológa Mirona Zelinu treba deti učiť nielen fakty, ale aj spracovať informácie, naučiť ich komunikovať. Naučiť už deti, ako správne reagovať, keď budú mať veľa stresov, lebo tie stresy tu sú a budú, vyhnúť sa im dnes nedá.



Podľa neho by sa tieto veci mali učiť v škole aj v rodine. Sú ta to vypracované techniky. Základná vec je, aby človek ovládal svoje pudy.

„Dalo by sa veľa hovoriť o tom, či máme dosť výchovných predmetov a ako ich učíme, či vôbec učíme o morálke, sebariadeniu,“ hovorí Miron Zelina s tým, že kedysi existoval aj predmet mravná výchova.

Predmetov tohto druhu je dnes menej a podľa nových návrhov ich bude ešte menej. „Podľa mňa sa v našom školskom systéme posledných 30 rokov veľmi podceňuje výchova,“ zdôrazňuje psychológ.

Namiesto výkonu zážitok

V súčasnej škole sa kladie dôraz na vedomosti a výkon. „To žiakov stresuje, lebo slabý žiak nevie podať taký výkon, ako ten dobrý a potom sa cíti mimo a potom môže spáchať aj taký hrozný čin, ako 16-ročný chlapec v Novákoch,“ pripomína Zelina, podľa ktorého by škola by nemala učiť výkonovo, ale zážitkovo. Teda napríklad neučiť to, kedy sa narodil Hviezdoslav, ale dieťa by vedomosť o Hviezdoslavovi malo prežiť a mal by to učiť kvalifikovaný učiteľ. Pritom etickú, teda mravnú výchovu učí 50 percent nekvalifikovaných učiteľov.

Dá sa pri vyučovaní postrehnúť, či niektorý žiak nemá problémy, ktoré by mohli vyústiť do takého nebezpečného činu, ako v Novákoch alebo pred dvomi rokmi vo Vrútkach, kde bývalý žiak zabil učiteľa nožom? Podľa Mirona Zelinu potrebujeme mať v školách veľa psychológov, špeciálnych pedagógov a poradcov, ktorí sa budú zaujímať o konkrétny život a cítenie detí.Je ich však málo.

„Ako psychológ viem, že školy sa sťažujú aj na správanie zdravých žiakov z normálnych rodín, ktorí neposlúchajú, sú vzdorovití, odmietajú sa učiť a robiť veci, ktoré vyžaduje škola. Tí všetci potrebujú takýchto poradcov,“ zdôrazňuje odborník.

Psychologické poradne sa v posledných rokoch sťažujú na obrovský počet klientov. „Hlavne detských psychiatrov je veľmi málo. Potreba ľudí, ktorí chcú riešiť svoje problémy, je obrovská, ale nemáme na to dostatok odborníkov,“ uzatvára Zelina.