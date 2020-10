V rozhovore s Rudolfom Kusým sa dočítate:

Prečo prišli policajti po vás na úrad?

Takéto veci som predtým videl len vo filmoch. Ráno o pol ôsmej som prišiel pred miestny úrad a zbadal som pri bankomate niekoľko tmavo oblečených chlapov. Preletelo mi hlavou, či ho nechcú vykradnúť. Namiesto toho však priskočili ku mne, dali si na rukávy pásky a oznámili mi, že som zatknutý. Nasadili mi putá a odviezli na políciu.

Povedali vám, prečo vás berú so sebou?

Pre mňa to bol taký šok, že ani neviem, čo všetko povedali, ale nevedel som a ani neviem o ničom, čo by malo byť dôvodom na moje zatknutie a stíhanie.

Vysvetlili vám to neskôr?

Až vyšetrovateľ na polícii mi dal k nahliadnutiu spisy, podľa ktorých je dôvodom môjho stíhania postup pri schvaľovaní stavebných povolení pri štyroch stavbách.

Môžete nám popísať, o čo išlo?

Prvá je v podstate drobnosť. Stavebník na Bielom Kríži, fyzická osoba, žiadna firma, si k rodinnému domu urobil nadstavbu načierno, čo sme potom legalizovali, keďže to bolo v súlade s územným plánom. Ďalšiu prístavbu už chcel spraviť legálne a požiadal o povolenie, ktoré sme však nemohli schváliť, lebo na svojom malom pozemku chcel postaviť niečo veľké, čo by narušilo charakter územia.

Neschválili ste ju?

Dotyčnému sme povedali, že takú veľkú stavbu mu nepovolíme, nech zachová istú mieru. Sťažoval sa na prieťahy v konaní aj na to, že mu túto stavbu nechceme povoliť, ale to je vec, ktorá sa ťahá už dva roky.

Ďalšie dve stavby boli na Kramároch...

Kramáre bola už za socializmu dobudovaná štvrť, ale v 90. rokoch tam začali vyrastať rôzne solitéry, ktoré charakter Kramárov menia bez toho, aby k bytom priniesli aj pridanú hodnotu. Tieto dva projekty boli tiež také.

Kde mali stáť?

Jeden bol na Vlárskej ulici. My sme mali iné parametre aká môže byť zastavanosť územia a výška stavby ako developer. Chceli sme, aby doložil svoje výpočty, ale to nebol ochotný. Plánovaná stavba nebola podľa územného plánu v poriadku, tak sme nechceli ustúpiť. Mesto však vydalo stanovisko, že projekt je v súlade s územným plánom. Je to zložité na posúdenie, lebo do jedného malého pozemku zasahujú dva funkčné celky. To musí prepočítať architekt urbanista. Ja som mal na stole prepočty, že to nie je v poriadku, tak sme to zamietli.

Okres však vaše rozhodnutie zrušil...

Áno a prišlo aj upozornenie prokurátora, tak sme ho rešpektovali a nakoniec sme stavbu povolili. To už však developer podal trestné oznámenie kvôli prieťahom v konaní a preto, že sme vraj rozhodli nezákonne, keď sme stavbu zamietli. Šetrenie pokračovalo aj keď sme stavbu povolili, lebo tým sme si vraj uznali našu chybu a potvrdili, že sme konali nezákonne.

To ste sa dozvedeli na polícii?

To som zistil, keď som si čítal ten spis, že vlastne nie je dobre ani tak ani tak.

O ktorého developera ide?

V minulosti staval ružinovské Retro. Tam mal tiež kauzu, keď zmenil stavbu pred dokončením a odrazu z toho vznikla výšková stavba.

Aká bola tretia stavba?

Tretia stavba bola tiež na Kramároch, pod Stromovou ulicou, v časti, kde vznikla snaha búrať rodinné domy a na ich mieste stavať bytovky. Ale tento investor si povedal, že nebude stavať 4- alebo 5-podlažný dom, ale rovno 8-podlažný. To síce neznie strašidelne, ale je to na tichej slepej ulici, kde je dnes minimálny pohyb áut a žiadna stavba na tej ulici nemá 8 podlaží. Tak sme chceli, aby dom znížil na 6-podlažný, tak by zapadol. To však neurobil, lebo všetky ostatné inštitúcie s 8-podlažným domom súhlasili.

Projekt Jaskáč na Kramároch. Zdroj: Jaskac s.r.o.

Prečo teda vy nie?

Keď sa na Kramároch budú stavať namiesto rodinných domov vysoké bytovky, nebude sa tam čoskoro dať fungovať. Voda, kanalizácia, elektrina aj plyn boli dimenzované na rodinné domy. Preto sme tento 8-podlažný dom zamietli kvôli problémom v doprave, ktoré by spôsobil. Podľa môjho názoru nie je ani v súlade s územným plánom. Zo spisu som sa dozvedel, že dotyčný podal trestné oznámenie pre prieťahy v konaní aj za to rozhodnutie.

Keby bol budovu znížil o tie dve poschodia, podpísali by ste?

Áno. A išiel by som to aj vysvetliť ľuďom bývajúcim v okolí.

Kde mala byť štvrtá nepovolená stavba?

To bola stavba pána Širokého Fenix park na Račianskej ulici. Dva vežiaky, kde chce mať 19 podlaží. To územie sú bývalé Mlyny a pekárne, kde sa teraz nachádza zberňa surovín, na ktorú sa ľudia pravidelne sťažujú. Takže sa mi pozdávala myšlienka postaviť tam niečo aj so zeleňou, ale nie do takej výšky. Veď vedľajšie Hostinského sídlisko, kde je aj Slimák, má maximálne 12 podlaží a na mieste budúceho Fenix parku by podľa územného plánu vzniknúť aj park aj námestie.Fenix park mal súhlasné stavovisko hlavného mesta a my sme ho napadli. Mesto však 9 mesiacov neodpovedalo. Doteraz nemáme odpoveď. Takže stále platí to, ktoré tam je a o ktoré sa investor môže opierať, ale ak by sa to takto postavilo, veľmi to skomplikuje premávku na neďalekej Čabelkovej križovatke. Ak sa to neprispôsobí, bude to znamenať zahustenie dopravy na Račianskej aj ďalšie lokálne problémy.

Projekt Fenix Park na Račianskej ulici má mať 19 podlaží. Zdroj: Wigro Trade Center

V akom stave je projekt teraz?

My sme ho zamietli, oni sa odvolali ma okresný úrad a zároveň podali na mňa trestné oznámenie. Kvôli prieťahom v konaní ak kvôli samotnému rozhodnutiu, ktoré vnímajú ako nezákonné.

Nepokúšal sa Juraj Široký kontaktovať vás?

Nie. Pokiaľ viem, tvária sa, že on v tom projekte nie je. Oficiálne vystupuje za stavbu iný pán.

