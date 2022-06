Vojna na Ukrajine už spôsobila zvýšenie cien pohonných hmôt a potravín. Ako upozornil analytik Michal Lehuta v komentári pre týždenník Trend, od januára 2023 však navyše hrozí, že sa k tomutu pridá aj rapídny nárast cien zemného plynu a tepla. Zemný plyn na komoditných burzách totiž od vlaňajška zdražel viac ako štvornásobne, no chránení (regulovaní) spotrebitelia to zatiaľ takmer vôbec nepociťujú.

To by sa malo zmeniť od januára 2023, keby by mali začať platiť nové regulované ceny, o ktorých bude Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodovať túto jeseň. Regulačný vzorec úradu sa pritom odvíja od trhových cien kontraktov na rok 2023 na pražskej burze EEX. Tam sa cena plynu aktuálne pohybuje nad 91 eurami za MWh, pričom vlani v júni to bolo len 23 eur.

Obávate sa zvýšenia cien plynu?

Anketa Myslíte si, že plyn výrazne zdražie? Určite, je to nevyhnutné. Niektorí na to riadne doplatia. 10% Podľa všetkého áno. Budeme to mať ťažké. 79% Vyzerá to tak. Ostáva len dúfať, že sa ešte niečo podarí zvrátiť. 4% Odhady sú zlé, ale verím, že sa to ešte zlepší a nebude to také strašné. 7% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ako by sa mohli zmeniť platby za plyn? Čítajte na ďalšej strane!